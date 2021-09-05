بعيدا عن التأهل.. لماذا يحتاج منتخب مصر للفوز ضد الجابون وبقية مباريات التصفيات

بكل تأكيد، يحتاج منتخب مصر للفوز على الجابون، للاقتراب للتأهل من الدور النهائي لتصفيات كأس العالم من قارة إفريقيا.

ولكنه أيضا يحتاج، في حالة التأهل، تحسين مركزه في تصنيف فيفا، قبل قرعة المرحلة الثالثة والنهائية.

ماذا سيحدث في المرحلة النهائية؟

في المرحلة الثانية، تم تقسيم الفرق إلى 10 مجموعات كل تضم 4 فرق، يتأهل متصدر كل مجموعة للعب مباراتي ذهاب وإياب، ضد أحد المتصدرين الآخرين، ويتأهل الفائز منهم إلى كأس العالم في قطر 2022.

ويتم عمل قرعة قبل المرحلة الثالثة، بناء على تصنيف فيفا، حيث تواجه الفرق المتواجدة في أعلى 5 تصنيفات، الفرق المتواجدة في أقل 5 تصنيفات، وتقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأقل تصنيفا.

في آخر تصنيف لـ فيفا في أغسطس الماضي، يحتل منتخب مصر المركز السادس إفريقيًا.

ما يعني، أنه في حال استمرار المنتخب في نفس المركز، وتأهل المنتخبات أصحاب الخمس مراكز الأولى من مجموعاتهم، وهو الأمر المتوقع، سيكون الفراعنة في المستوى الثاني في المرحلة الثالثة والنهائية.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

أولا، للفوز في كل مبارياته والحصول على أكثر عدد من النقاط في تصنيف فيفا.

في الوقت الحالي، منتخب مصر يملك 1432.63 نقطة، وصاحب المركز الخامس نيجيريا لديه 1479.58 نقطة.

بحسبة مبدئية تقريبية قد لا تكون سليمة بنسبة 100%، فوز منتخب مصر في الخمس مباريات المقبلة في تصفيات المونديال يضمن له الوصول لحوالي 1468.25 نقطة، ما يعني أن الفراعنة سيتمنون هزائم لنيجيريا تقلل من رصيدها أو عدم تأهلها، أو تأهل أي من المنتخبات المصنفة في الخمس مراكز الأولى وهي السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، ونيجيريا.

أما في حال عدم حدوث ذلك، سيتعين على منتخب مصر حال تأهله للمرحلة النهائية خوض مواجهة معقدة ضد أي من الخمس منتخبات السابق ذكرها، مع خوض مواجهة الذهاب في مصر.

موعد القرعة

موعد القرعة سيحدد الكثير من الأمور. إذا أقيمت القرعة بعد نهاية تصفيات المرحلة الثانية في ديسمبر على سبيل المثال، سنحتكم للتصنيف الأخير حينها، أو لو أقيمت بعد كأس أمم إفريقيا (يناير – فبراير 2022) سنحتكم لتصنيف مختلف عن ذلك الذي سيصدر بعد نهاية المرحلة الثانية من التصفيات.

وبالتالي، ما يحتاجه منتخب مصر هو الفوز بكل مباريات التصفيات، وانتظار هدية من منافسي نيجيريا، أو مفاجأة بعد تأهل أي من أصحاب المراكز الخمس الأولى في التصنيف، أو تحقيق نتيجة رائعة في كأس أمم إفريقيا إذا أقيمت القرعة بعدها.