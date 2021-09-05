مران الزمالك - عمر كمال ينتظم في التدريبات..ومشاركة السعيد وصبحي

انتظم عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد في تدريبات فريق الزمالك مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانضم عبد الواحد إلى الزمالك من نادي المصري في أول تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز بلقب الدوري عقب مباراة البنك الأهلي في ختام المسابقة.

كما شارك عمر السعيد مهاجم الفريق في التدريبات بعد نهاية إعارته لنادي الجونة.

كما شهدت التدريبات مشاركة محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.

وخضع لاعبو الفريق بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عصر اليوم الأحد بمقر النادي.

واستأنف الفريق تدريباته في الخامسة من مساء اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن موعد مسابقة كأس مصر.

ووصل الزمالك إلى نصف النهائي كأس مصر ومن المقرر أن يواجه فريق أسوان.