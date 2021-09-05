أوراسكوم للتنمية تضع حجر الأساس لنادى O West الرياضي

وضعت شركة أوراسكوم للتنمية حجر الأساس للنادي الرياضي والاجتماعي O West Club بمدينة O West، إحدى مدن أوراسكوم للتنمية بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يتم إنشاؤه على مساحة 38 فدان واستثمارات تقدر بـ 800 مليون جنية مصري ليكون واحد من أكبر الاندية الرياضية والاجتماعية المتكاملة في غرب القاهرة. ويأتي هذا النادي متماشياً مع استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية في بناء مدن متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات لنمط حياة متميز يتوافق مع احتياجات الأسر المختلفة.

وتم وضع حجر الأساس للنادي بمدينة O West وعقبه مؤتمر صحفي بحضور كل من معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والسيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West فضلاً عن عدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة يأتي على رأسهم النائب هشام حسين، نائب البرلمان عن دائرة محافظة 6 اكتوبر، والسيد شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، والكابتن والإعلامي الكبير أحمد شوبير، ودكتوره رنيا علواني، نجمه السباحة المصرية وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن كريم هنداوي لاعب كرة اليد في نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد ، كابتن يحيي الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك، كابتن احمد الجندي بطل مصر في أولمبياد طوكيو في الخماسي، فضلاً عن نخبه من الصحافة والإعلام.

يعد النادي الرياضي O West Club داعماً كبيراً لقطاع الرياضة والسياحة الرياضية في مصر حيث يتمتع بكافة المواصفات الدولية التي تؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بالإضافة إلى اكتشاف وتطوير قدرات اللاعبين الناشئين وتحويلهم إلى أبطال عالميين. ويتضمن النادي مجمع ملاعب كرة قدم مكون من ملعب كرة قدم رئيسي، و5 ملاعب فرعية، فضلاً عن مجمع حمامات سباحة والذي يتكون من حمامات السباحة الترفيهية، والعائلية والفردية، وحمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة للتدريبات الرياضية، وملاعب تنس رملية وملاعب ذات نجيلة حمراء، وتنس بادول، وكافة الخدمات الاجتماعية الحيوية.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، "تتميز شركة أوراسكوم للتنمية بخبرة طويلة في قطاع الاستثمار والسياحة الرياضية حيث نعتمد في عملنا على التفكير العلمي والاحترافي بالإضافة الى التعاون مع الكيانات الرياضية المتخصصة لتحقيق نجاحات ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولي أيضا."

وأضاف الحمامصى "نؤمن أن مصر لديها كافة الإمكانيات من أهل الخبرة والإداريين الأكفاء وبنك من المواهب الشابة التي تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية والتطوير لبناء أجيال من الأبطال المحترفين للمنافسة في البطولات الرياضية العالمية."

من جانبه صرح السيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West "على مدار الأعوام السابقة، تمكنا من بناء خبرة طويلة في مدينة الجونة من خلال نادى الجونة الرياضي المشارك في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى البطولات الرياضية العالمية التي يتم تنظيمها وعلى رأسها بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات" لمدة تسع أعوام."

وأضاف كامل "يعد نادى O West Club ليس فقط نادى اجتماعي ورياضي متكامل لخدمة العائلات في منطقة غرب القاهرة، بل يتضمن عدد من الأكاديميات الرياضية المتخصصة لتوفير خدمات احترافية متميزة للأعضاء للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم وتنشئة أطفالهم نشأة رياضية تتماشى مع الاهتمام القومي بصحة الأجيال الجديدة. ويصل إجمالي عدد المشتركين الحاليين 1760، ويجرى حالياً التعاقد مع الشركة الإدارية للنادي."

جدير بالذكر أن مدينة O West تقع على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتمتع بوجود بنية تحتية متميزة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، كما تتميز بتصميم وتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء والعمل على وجود أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للتفاعلات الاجتماعية مع توافر كافة المرافق والخدمات الحيوية.

وتحرص شركة أوراسكوم للتنمية على تقديم كافة الخدمات بمدينة O West بأعلى المعايير والمواصفات الدولية، ففي القطاع التعليمي، تم التعاقد مع خمس مدارس دولية كبرى تدعم الأنظمة البريطانية والأمريكية، وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم تخصيص ما يقرب من 10 آلاف متر مربع للمنطقة الطبية والتفاوض مع عدد من الكيانات والمستشفيات ذات العلامات القوية للتأكد من تحقيق الكفاءة العالية بما يتناسب مع معايير شركة أوراسكوم للتنمية وإنشاء صرح طبي على غرار مستشفى الجونة، كما يجري بناء منطقة تجارية بمفهوم عصري متطور على مساحة 240 ألف متر مربع، فضلاً عن منطقة الفنادق التي سيتم إنشائها اعتماداً على الخبرات المكتسبة من إنشاء وإدارة ما يقرب من 33 فندقاً.