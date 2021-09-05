هاتريك بيل يقود ويلز لفوز درامي على بيلاروسيا

في الوقت القاتل، قاد جاريث بيل منتخب بلاده ويلز للفوز على بيلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

تقدم ويلز أتى مبكرا في الدقيقة السادسة بفضل ركلة جزاء، تسبب بها سيرجي تشيرنيك حارس مرمى بيلاروسيا، وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو أيد القرار ليسجل منها بيل نجم ريال مدريد أول الأهداف، في أسفل الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 27 تسبب كريس جونتر ظهير ويلز بركلة جزاء، استغرق الحكم دقيقتين لمراجعتها عبر تقنية الفيديو، حتى أيد القرار وسجل منها فيتالي ليساكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 29، في أسفل الزاوية اليسرى للحارس داني وارد.

سريعا في الدقيقة 31 نجح منتخب بيلاروسيا في اقتناص التقدم، بعد تمريرة بينية من ليساكوفيتش وصلت إلى بافل سيدكو الذي سدد بلمسة واحدة في الشباك لينهي المرتدة ويمنح بلاده الأفضلية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 69 وللمرة الثالثة في المباراة يحتسب الحكم ركلة جزاء هي الثانية لصالح ويلز، وذلك بعد مخالفة قوية من ماكس إيبونج لاعب وسط بيلاروسيا، لينهيها جاريث بيل من جديد ولكن هذه المرة في منتصف المرمى.

أخيرا في الوقت القاتل، تحديدا في الدقيقة 93 أكمل بيل الهاتريك ومنح ويلز الانتصار بعد تمريرة عرضية أرضية من دانييل جيمس جناح ليدز يونايتد الجديد، أنهاها بيل بتسديدة أفلت من يدي الحارس البيلاروسي.

بتلك النتيجة يحتل منتخب ويلز المركز الثالث بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني منتخب التشيك (7 نقاط من 4 مباريات)، فيما يتصدر هذه المجموعة منتخب بلجيكا بـ10 نقاط من 4 مباريات. على الناحية الأخرى ابتعد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع بـ3 نقاط من 4 مباريات، وينتظر منتخب ويلز مباراته القادمة مع إستونيا متذيل المجموعة خالي الوفاض في الثامن من سبتمبر الجاري.