تصفيات المونديال - رواندا تحصد نقطتها الأولى بالتعادل مع كينيا

تعادلت رواندا وكينيا بهدف لمثله اليوم الأحد في كيجالي في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم الضيوف عن طريق مايكل أولونجا في الدقيقة التاسعة لكن رواندا عادلت النتيجة عن طريق عبدول رواتوبيايي في الدقيقة 20.

ورفعت كينيا رصيدها إلى نقطتين لترتقي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة، بينما حصدت رواندا نقطتها الأولى وظلت في المركز الرابع.

وتتصدر مالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وتحل ضيفة على أوغندا يوم الإثنين.

ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون لمونديال قطر.

ولم يسبق لأي من المنتخبات الأربعة التأهل لكأس العالم.