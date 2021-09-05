رئيس الوداد: لا اتفاق مع الزمالك أو بيراميدز بشأن انتقال الكرتي

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

وليد الكرتي الوداد

أوضح سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي أن ناديه لم يتفق مع الزمالك أو بيراميدز على انتقال وليد الكرتي لأحدهما.

وقال الناصيري في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "منذ انتقال ماليك إيفونا الشهير للنادي الأهلي وقصة ربط أحد نجومنا بالفرق المصرية تتكرر مع نهاية كل موسم".

وأضاف "لم نتفق مع الزمالك أو مع بيراميدز ولا صحة لخبر انتقال وليد لأي منهما".

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وتابع "وعدنا الكرتي أنه سيستفيد كما استفاد غيره من تجريب حظه في الاحتراف بشرط وصول عرض يليق به كلاعب مميز وأحد أبرز لاعبي الوداد عبر تاريخه الحديث بألقابه وإسهاماته ويليق بطموحات ومتطلبات النادي".

وأكمل "لن يسمح بمغادرة الكرتي أو غيره ما لم نعثر على بديل بنفس المواصفات أو يكاد يقترب منها على أقل تقدير".

ويبلغ الكرتي من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الوسط وكان قد انضم إلى الوداد منذ صيف 2013.

ولعب الكرتي مع الوداد 273 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 33 آخرين.

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