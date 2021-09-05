بعد احتجاج جماهيره.. ميلان يخفض أسعار تذاكر مباريات دوري الأبطال

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 15:49

كتب : أحمد أباظة

إيفان جازيديس - ميلان

أعلن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لنادي ميلان أن الفريق سيقوم بتعديل أسعار تذاكر مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اعتراضات جماهير النادي.

جاء ذلك في رسالة عبر موقع ميلان الرسمي، حيث قال جازيديس: "أخاطبكم جميعا بخصوص مخاوفكم حيال أسعار تذاكر عودتنا التي طال انتظارها إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أولا أؤكد لكم أن كل قرار تتخذه الإدارة يكون لمصلحة النادي. للأسف لا زلنا نواجه وضعا صعبا بسبب الجائحة، وعانى ميلان كثيرا بسبب غياب الجماهير عن الملاعب في آخر 18 شهرا، ليس فقط من فقدان الطاقة الخارقة التي تنتجها الجماهير، ولكن أيضا من نقص العوائد".

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وتابع "كل العوائد التي ترد إلى النادي يتم إعادة استثمارها في هدف رئيسي واحد وهو بناء فريق ناجح بأسس مالية مستقرة، وبوضع ذلك في الاعتبار، لا يمكننا سوى الاتحاد لإعادة ميلان إلى قمة الكرة الأوروبية".

وأوضح جازيديس "مبيعات التذاكر تعتبر عنصرا هاما في هذه المعادلة ودائما ما نحاول إيجاد التوازن الأفضل لنحصل على العائد اللازم دون إقصاء أو تغريم أي فئة من المشجعين، ولكن في هذه الحالة فهمت بوضوح مخاوفكم ولاحظت أننا لم نتبع الطريقة المتوازنة التي نريدها".

وواصل الرئيس التنفيذي "بناء عليه أعدنا تقييم قرارنا وسنقوم بتعديل أسعار التذاكر في مباريات دوري أبطال أوروبا، بطريقة نثق أنها الصحيحة. لذلك سيتوقف بيع التذاكر مؤقتا وسيتم فتح الباب مجددا بالأسعار الجديدة بعد مراجعتها".

واختتم جازيديس رسالته بشكر الجماهير، التي ردت من جانبها بشكره وشكر النادي على استماعه لمطالب الجماهير واهتمامه بتحقيقها، وذلك في رسالة من رابطة "كورفا سود" المساندة للروسونيري.

واندلعت موجة الاحتجاج بعد الإعلان عن أسعار تذاكر أولى مباريات ميلان على ملعب سان سيرو، والتي ستكون ضد أتلتيكو مدريد في 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث وصلت أسعار مقاعد المنحنى إلى 119 يورو.

على الناحية الأخرى يخوض إنتر ميلان مباراة الجولة الأولى ضد ريال مدريد يوم 15 سبتمبر على نفس الملعب، ويبلغ سعر تذاكره لنفس المقاعد 48 يورو فقط، ما يعني أن سعر تذاكر ميلان يفوق الضعف.

ميلان دوري أبطال أوروبا
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