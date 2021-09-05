مودريتش يغيب عن لقاء سلوفينيا

سيغيب النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن مباراة منتخب بلاده ضد سلوفينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وأفاد حساب منتخب كرواتيا على تويتر بأن المدرب زلاتكو داليتش قرر عدم انضمام مودريتش وأنتي بوديمير لقائمة مباراة سلوفينيا يوم الثلاثاء".

سيعود اللاعبان إلى فريقيهما قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد قدم استشارة لنظيره في منتخب كرواتيا بخصوص حالة مودريتش، مما أسهم في عدم مشاركته في لقاء سلوفينيا.

وأراد ريال مدريد أن يحصل مودريتش على إعفاء من المشاركة في المباراة القادمة لكرواتيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل عودته إلى ناديه.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة سلتا فيجو يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.