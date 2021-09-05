أبو جريشة: توصلنا لاتفاق مع إيهاب جلال على التجديد.. وسيعلن خلال ساعات

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، إن النادي توصل لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني للتجديد.

وقال أبو جريشة في تصريحات للصحفيين: "اللجنة الفنية توصلت لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق على التجديد، وتولي الإدارة الفنية للفريق في الموسم الجديد".

وأضاف "جاء ذلك بعد إزالة أوجه الخلاف بين اللجنة والمدير الفني على بعض المسائل التي تخص الصفقات الجديد".

أبو جريشة أكمل "سيتم الإعلان عن التجديد والصفقات الجديدة خلال ساعات".

وواصل "الجميع اتفقوا على تغليب مصلحة الفريق والسعي لموسم أفضل تتحقق فيه طموحات جماهير الفريق".

واستمر "الشيكات الخاصة باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم جاهزة ولم يتم التأخير في التوقيع عليها".

رئيس اللجنة الفنية استرسل " كل الصفقات التي يتفق عليها النادي تكون بالتنسيق مع المدير الفني للفريق".

وأتم "عماد سليمان المشرف على الفريق يقوم بدور كبير من أجل استقرار الفريق والإصرار على تقريب وجهات النظر بين اللجنة والجهاز الفني، وإنجاح عملية التفاوض".

إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي في شهر مارس الماضي، ليقود الفريق من مراكز الهبوط إلى منتصف الجدول.

جلال قاد الإسماعيلي في 19 مباراة. فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر 7 مباريات.

واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.