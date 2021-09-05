أجويرو: رفضت ارتداء قميص ميسي في برشلونة

كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد أنه رفض ارتداء القميص رقم 10 الخاص بمواطنه ليونيل ميسي عقب رحيل أسطورة البلوجرانا.

سوق الانتقالات الصيفية 2021 كان شاهدا على أحد أبرز انتقالات القرن الـ21 برحيل ميسي من برشلونة نحو باريس سان جيرمان، وذلك بعد أسابيع من انضمام أجويرو للفريق الكتالوني عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وقال أجويرو في تصريحات مصورة: "رفضت ارتداء القميص رقم 10 ببرشلونة بعد رحيل ميسي".

وأضاف "لم أرغب في ذلك، وكان ذلك احتراما لميسي".

وأعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء أن الشاب أنسو فاتي سيرتدي القميص رقم 10 خلفا للأسطورة ليونيل ميسي.

ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو لفاتي وهو يرتدي القميص رقم 10.

وأشار برشلونة إلى أن اللاعب الموهوب من انتاج أكاديمية النادي.

وهذه هي أرقام قمصان لاعبي برشلونة في الموسم الجديد.

فاتي الذي ولد في غينيا بيساو غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وشارك فاتي (18 عاما) مع برشلونة في 10 مباريات خلال الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وصنع 4.

كما لعب 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل هدفا.