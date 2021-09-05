إنريكي عن "إشارته الخارجة" لمشجع السويد: لماذا لا يهمكم سببها؟

علق لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على "الإشارة الخارجة" التي فعلها بإصبعه تجاه أحد مشجعي منتخب السويد، وذلك في مباراة الفريقين التي انتهت بخسارة "الماتادور" 2-1.

جاء ذلك خلال تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022، حيث قام مشجع للسويد بسب إنريكي، ليرد المدرب بهذه الإشارة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم: "من الغريب اهتمامكم بإشارتي أكثر من الاعتداء اللفظي الذي استفزني وأخرجها، أنتم لا تدينوا هذا التصرف، ولكني معتاد على ذلك".

ولا توجد صور أو مقاطع فيديو لهذه الواقعة، وبالتالي سيمر الأمر بدون مساءلة وهو ما يغضب مدرب منتخب إسبانيا، كون هذه السلوكيات غير محظورة في ملاعب كرة القدم.

وعن المباراة السابقة ضد السويد قال إنريكي: "لقد شاهدتها وحللناها بعمق. أنا الآن أكثر تفاؤلا، فمثل هذه الأشياء تحدث لكل المدربين".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، وهناك بعض الأشياء التي يجب تصحيحها. لم أقم بإدارة هذه المباراة بشكل صحيح، وكان هناك أخطاء في التمركز، والخصم كان ناجحا في العديد من اللعبات".

وتابع "أنا الآن أكثر سعادة وأملك فكرة أوضح عما فعله بعض اللاعبين بصورة فردية".

ورفض إنريكي الانتقادات الموجهة لمدافع المنتخب إريك جارسيا بصورة خاصة، حيث أصر على أن الدفاع عمل جماعي في نهاية المطاف.

وأوضح المدرب "لا أتفق مع النقد الذي تلقاه جارسيا، إنه في حالة مثالية. لقد عانى في التحولات، ولكن قلب الدفاع الآخر عانى أيضا. أنا سعيد بأدائه ومستوياته الأخيرة".

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات بـ7 نقاط من 4 مباريات، فيما يتصدرها منتخب السويد بـ9 نقاط من 3 مباريات.