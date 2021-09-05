أوباميانج يتحدث عن مواجهة مصر وصلاح

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أوباميانج - ليفربول - أرسنال

تحدث بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأحد.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وقال أوباميانج في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الجابوني: "سنقدم أقصى ما لدينا على أرض الملعب أمام مصر".

أخبار متعلقة
بركات: نخوض لقاء الجابون للفوز وليس التعادل.. وعلينا مواجهتهم بحماس أكبر ملف - طالع تصريحات شيكابالا كاملة عن كواليس التتويج بالدوري وعقوبة الإيقاف وعلاقته بجمهور الزمالك مؤتمر نوفو: سنفعل كل شيء ممكن للفوز على مصر.. افتقدنا للانضباط أمام ليبيا

وأضاف عن مواجهة مصر "هذه هي نوعية المباريات التي تحب المشاركة بها كلاعب".

مواجهة ستشهد الصدام المنتظر بين 2 من أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونظيره في الجابون أوباميانج، بعد عدة مواجهات بقميصي ليفربول وأرسنال.

وعلق أوباميانج على ذلك قائلا "هذه هي المباراة الأولى التي ألعبها ضد محمد صلاح على صعيد المنتخبات".

منتخب مصر انتصر في مباراة الجولة الأولى على أنجولا بهدف.

فيما خسر المنتخب الجابوني من مضيفه الليبي بهدفين مقابل هدف.

بيير إيمريك أوباميانج محمد صلاح ليفربول أرسنال مصر الجابون منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
أجويرو: رفضت ارتداء قميص ميسي في برشلونة 50 ثاتيه | الدوري الإسباني
صلاح ضد أوباميانج: تفوق واضح للنجم المصري قبل مواجهة للجابون دقيقة | تقرير في الجول
إنريكي عن "إشارته الخارجة" لمشجع السويد: لماذا لا يهمكم سببها؟ 51 دقيقة | أوروبا
أوباميانج يتحدث عن مواجهة مصر وصلاح ساعة | منتخب مصر
ذكريات استثنائية لـ صلاح مع حكم لقاء مصر والجابون ساعة | تقرير في الجول
بوسكيتس عن إقامة المونديال كل عامين: اللاعبون سينفجرون ولا أحد يكترث ساعة | الدوري الإسباني
حسين السيد: السعيد اقترب من الزمالك بنسبة 95% 2 ساعة | ميركاتو
بركات: نخوض لقاء الجابون للفوز وليس التعادل.. وعلينا مواجهتهم بحماس أكبر 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك