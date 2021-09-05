أوباميانج يتحدث عن مواجهة مصر وصلاح

تحدث بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأحد.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وقال أوباميانج في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الجابوني: "سنقدم أقصى ما لدينا على أرض الملعب أمام مصر".

وأضاف عن مواجهة مصر "هذه هي نوعية المباريات التي تحب المشاركة بها كلاعب".

مواجهة ستشهد الصدام المنتظر بين 2 من أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونظيره في الجابون أوباميانج، بعد عدة مواجهات بقميصي ليفربول وأرسنال.

وعلق أوباميانج على ذلك قائلا "هذه هي المباراة الأولى التي ألعبها ضد محمد صلاح على صعيد المنتخبات".

منتخب مصر انتصر في مباراة الجولة الأولى على أنجولا بهدف.

فيما خسر المنتخب الجابوني من مضيفه الليبي بهدفين مقابل هدف.