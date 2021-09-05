بوسكيتس عن إقامة المونديال كل عامين: اللاعبون سينفجرون ولا أحد يكترث

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 11:16

كتب : أحمد أباظة

سيرجيو بوسكيتس - كرواتيا وإسبانيا - يورو 2020

أبدى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا عدم رضاه عن فكرة إقامة بطولة كأس العالم للمنتخبات كل عامين، بدلا من 4 أعوام كما جرت العادة.

ويرى بوسكيتس أن جدول المباريات السنوي مزدحم بالفعل، ولا يحتاج لإضافة مسابقات أخرى، وإلا سيصل اللاعبون لنقطة انفجار.

وقال اللاعب الإسباني في مؤتمر صحفي "بالنسبة لمسألة لعب كأس العالم كل عامين، اللاعبون ليس لديهم الكثير فيما يتعلق باتخاذ القرار".

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وأضاف "نحن نرى جدول المباريات يصبح أكثر انشغالا، وهم لا يهتمون باللاعبين. إنهم يريدون المزيد من بطولات اليورو وكأس العالم وكأس العالم للأندية، والمزيد من مباريات الدوري وكل المسابقات".

وأوضح "ستأتي لحظة ينفجر بها اللاعبون لأن المباريات تزداد عددا وتطلبا ولدينا وقت أقل للراحة".

وتابع بوسكيتس "الأمر يصعب التعامل معه ولقد رأينا مؤخرا ما حدث في ظل جائحة كورونا. كل ذلك سيأتي ببعض العواقب، ولذلك من الضروري أن نعقد اجتماعا وأن نستمع لكل الأطراف".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أبدى ترحيبه بمقترح إقامة كأس العالم مرة كل عامين، وهي الفكرة التي دعمها آرسين فينجر المدرب التاريخي لنادي آرسنال الإنجليزي، والذي يشغل منصب رئيس التنمية العالمية لكرة القدم في فيفا.

بوسكيتس إسبانيا برشلونة
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