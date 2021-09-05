حسين السيد: السعيد اقترب من الزمالك بنسبة 95%

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أوضح حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك أن ناديه اقترب من التعاقد مع اللاعب المخضرم عبد الله السعيد.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الزمالك

وكشف حسين لبيب رئيس الزمالك في وقت سابق أن ناديه يفاوض بيراميدز للظفر بخدمات السعيد (36 عاما)، الأمر الذي نفاه الأخير في بيان رسمي. (التفاصيل)

وشدد السيد أن الزمالك لا يزال يتفاوض لضم لاعب منتخب مصر قائلا عبر قناة أون تايم سبورتس:"صفقة السعيد لا تزال جارية، فهو إضافة لأي فريق".

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وأضاف "تقريبا أتممناها بنسبة 95%".

وعن عودة التونسي حمدي النقاز للزمالك قال السيد:"المدرب باتريس كارتيرون لا يمانع ذلك".

وعلم FilGoal.com أن النقاز اقترب من العودة لارتداء قميص الزمالك الذي لعب له من يناير 2018 إلى فبراير 2020.

واستعد الزمالك للموسم الجديد بالتعاقد مع عمر كمال قادما من المصري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 ويستعد لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك عبد الله السعيد
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