بركات: نخوض لقاء الجابون للفوز وليس التعادل.. وعلينا مواجهتهم بحماس أكبر

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

محمد بركات مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

اتفق محمد بركات مدير منتخب مصر مع فكرة سوء أداء الفراعنة أمام أنجولا رغم الفوز، مؤكدا خوض لقاء الجابون للفوز ولا شيء غيره.

منتخب مصر بدأ مشواره بتصفيات كأس العالم بالفوز على أنجولا في القاهرة، فيما سيحل ضيفا على الجابون مساء اليوم الأحد.

وقال محمد بركات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 قبيل اللقاء: "الأداء لم يكن على مستوى المطلوب أمام أنجولا وجميعنا نتفق على ذلك".

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واستدرك "لكن الجهاز الفني كان له أسبابه ونعذر اللاعبين بسبب الخروج من موسم طويل شهد إقامة آخر 7 جولات في 20 يوما. قلنا دائما بأن أصعب معسكر سيكون هو هذا المعسكر، ومع ذلك استطعنا الفوز، وفي تلك المرحلة إذا قارنا بين الأداء والنتيجة، فكان الأهم هو تحقيق الفوز".

بركات أتبع "خسارة الجابون أمام ليبيا صعبت هذه المباراة، والنتيجة ستمنح ليبيا الأمل والعزيمة للمنافسة على التأهل".

واستمر "لا علينا سوى التركيز على أنفسنا وألا نركز على نتائج الآخرين. لدينا مباراة غاية في الأهمية سنخوضها للمكسب وليس للتعادل، لأن الوصول إلى 6 نقاط سيكون فارقا معنا جدا قبل مباراتي ليبيا بالتوقف المقبل".

وأتم "الجابون منتخب قوي ودائما ما يقدم كرة جميلة، وحتى في مباراة ليبيا قدموا مباراة كبيرة، وربما أرضية الملعب فقط أحدثت الفارق ضدهم، لذلك لابد أن نواجههم بحماس أكبر لنستطيع مجاراتهم".

تصفيات كأس العالم مصر الجابون
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