لوكاكو: لا تقارنوني بـ رونالدو

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا بكريستيانو رونالدو أيقونة البرتغال بعدما سئل عن الأخير الذي بات أكثر لاعب سجل أهدافا لمنتخب وطني عبر التاريخ.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

وقال نجم تشيلسي في مؤتمر صحفي:"لا تقارنوني برونالدو، أبدا".

وواصل لوكاكو الذي سيخوض مباراته المائة مع بلجيكا حين يواجه التشيك يوم الأحد في تصفيات كأس العالم "رونالدو بالنسبة لي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ. لن أقول هل هو الأول أم الثاني أم الثالث، لكنه ضمنهم".

واستمر "ما حققه في الكرة بالنسبة للاعبي جيلي يعد أمرا استثنائيا. كنت محظوظا باللعب ضده في إيطاليا، الآن عاد للدوري الإنجليزي الممتاز. هذا جيد للكرة الإنجليزية".

وأتم "مقارنة الأرقام والإحصائيات أمر غير مفيد".

بعدما تواجها على مدار عامين، بعدما لعب لوكاكو لإنتر ميلان ودافع رونالدو عن قميص يوفنتوس، سيتصارعان في إنجلترا.

عاد لوكاكو لتشيلسي ورجع رونالدو لمانشستر يونايتد الذي رحل عنه قبل 12 عاما.