لوكاكو: لا تقارنوني بـ رونالدو

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - روميلو لوكاكو

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا بكريستيانو رونالدو أيقونة البرتغال بعدما سئل عن الأخير الذي بات أكثر لاعب سجل أهدافا لمنتخب وطني عبر التاريخ.

روميلو لوكاكو

النادي : تشيلسي

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

وقال نجم تشيلسي في مؤتمر صحفي:"لا تقارنوني برونالدو، أبدا".

وواصل لوكاكو الذي سيخوض مباراته المائة مع بلجيكا حين يواجه التشيك يوم الأحد في تصفيات كأس العالم "رونالدو بالنسبة لي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ. لن أقول هل هو الأول أم الثاني أم الثالث، لكنه ضمنهم".

أخبار متعلقة
تشكيل منتخب مصر المتوقع – توفيق ظهير أيمن.. وعمر جابر أساسي أمام الجابون مواعيد مباريات اليوم 5 سبتمبر 2021.. مصر تتحدى الجابون ولقاء ثأري بين البرازيل والأرجنتين ملف - طالع تصريحات شيكابالا كاملة عن كواليس التتويج بالدوري وعقوبة الإيقاف وعلاقته بجمهور الزمالك شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا

واستمر "ما حققه في الكرة بالنسبة للاعبي جيلي يعد أمرا استثنائيا. كنت محظوظا باللعب ضده في إيطاليا، الآن عاد للدوري الإنجليزي الممتاز. هذا جيد للكرة الإنجليزية".

وأتم "مقارنة الأرقام والإحصائيات أمر غير مفيد".

بعدما تواجها على مدار عامين، بعدما لعب لوكاكو لإنتر ميلان ودافع رونالدو عن قميص يوفنتوس، سيتصارعان في إنجلترا.

عاد لوكاكو لتشيلسي ورجع رونالدو لمانشستر يونايتد الذي رحل عنه قبل 12 عاما.

لوكاكو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: توصلنا لاتفاق مع إيهاب جلال على التجديد.. وسيعلن خلال ساعات 11 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي: ننتظر قرار كارتيرون لاستعارة لاعبين من الزمالك 28 دقيقة | مصر
أجويرو: رفضت ارتداء قميص ميسي في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
صلاح ضد أوباميانج: تفوق واضح للنجم المصري قبل مواجهة الجابون ساعة | تقرير في الجول
إنريكي عن "إشارته الخارجة" لمشجع السويد: لماذا لا يهمكم سببها؟ ساعة | أوروبا
أوباميانج يتحدث عن مواجهة مصر وصلاح 2 ساعة | منتخب مصر
ذكريات استثنائية لـ صلاح مع حكم لقاء مصر والجابون 2 ساعة | تقرير في الجول
بوسكيتس عن إقامة المونديال كل عامين: اللاعبون سينفجرون ولا أحد يكترث 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك