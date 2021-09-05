تشكيل المنتخب المتوقع – توفيق ظهير أيمن.. وعمر جابر أساسي أمام الجابون

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر امام أنجولا تصفيات كأس العالم

يبدأ عمر جابر كأساسي مع منتخب مصر أمام الجابون، فيما يلعب أحمد توفيق كظهير أيمن.

استقر حسام البدري مدرب منتخب مصر على التشكيل الأقرب للبدء أمام الجابون.

أحمد توفيق اقترب جدا من شغل مركز الظهير الأيمن على حساب باهر المحمدي، فيما سيكون أيمن أشرف ظهير أيسر بدلا من أحمد فتوح.

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واقترب حمدي فتحي من البدء بجانب عمرو السولية على حساب طارق حامد الذي شعر ببعض الإرهاق، لذلك يفضل الجهاز الفني عدم البدء به.

وأخيرا، سيبدأ عمر جابر كلاعب وسط ثالث، فيما يعود محمد صلاح لقيادة الفريق.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد صلاح – محمد شريف – عمر جاير.

ويلعب منتخب مصر مع الجابون مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر الجابون تصفيات كأس العالم
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