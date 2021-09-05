مواعيد مباريات اليوم 5 سبتمبر 2021.. مصر تتحدى الجابون ولقاء ثأري بين البرازيل والأرجنتين

يحل منتخب مصر ضيفا على الجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويجري لقاء ناري في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بين العملاقتين البرازيل والأرجنتين.

ينطلق الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 2 Premium.

وفي أوروبا تحل إيطاليا بطلة يورو 2020 ضيفة على سويسرا الساعة 8:45 مساء وتنقل beIN 1 Premium المباراة.

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