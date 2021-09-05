مواعيد مباريات اليوم 5 سبتمبر 2021.. مصر تتحدى الجابون ولقاء ثأري بين البرازيل والأرجنتين

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:00

كتب : FilGoal

مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر ضيفا على الجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويجري لقاء ناري في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بين العملاقتين البرازيل والأرجنتين.

أخبار متعلقة
ملف - طالع تصريحات شيكابالا كاملة عن كواليس التتويج بالدوري وعقوبة الإيقاف وعلاقته بجمهور الزمالك شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا كرة يد - اللقب الأول.. علي زين يساهم في تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني شيكابالا يوجه 5 رسائل.. إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي ولـ نجله

ينطلق الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 2 Premium.

وفي أوروبا تحل إيطاليا بطلة يورو 2020 ضيفة على سويسرا الساعة 8:45 مساء وتنقل beIN 1 Premium المباراة.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين السيد: السعيد اقترب من الزمالك بنسبة 95% 25 دقيقة | ميركاتو
بركات: نخوض لقاء الجابون للفوز وليس التعادل.. وعلينا مواجهتهم بحماس أكبر 34 دقيقة | تصفيات كأس العالم
لوكاكو: لا تقارنوني بـ رونالدو 44 دقيقة | أوروبا
تشكيل المنتخب المتوقع – توفيق ظهير أيمن.. وعمر جابر أساسي أمام الجابون 51 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم 5 سبتمبر 2021.. مصر تتحدى الجابون ولقاء ثأري بين البرازيل والأرجنتين ساعة | تصفيات كأس العالم
ملف - طالع تصريحات شيكابالا كاملة عن كواليس التتويج بالدوري وعقوبة الإيقاف وعلاقته بجمهور الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا 9 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - اللقب الأول.. علي زين يساهم في تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 9 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك