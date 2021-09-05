مواعيد مباريات اليوم 5 سبتمبر 2021.. مصر تتحدى الجابون ولقاء ثأري بين البرازيل والأرجنتين
الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 10:00
كتب : FilGoal
يحل منتخب مصر ضيفا على الجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
ويجري لقاء ناري في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بين العملاقتين البرازيل والأرجنتين.
ينطلق الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN 2 Premium.
وفي أوروبا تحل إيطاليا بطلة يورو 2020 ضيفة على سويسرا الساعة 8:45 مساء وتنقل beIN 1 Premium المباراة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوكاكو: لا تقارنوني بـ رونالدو 44 دقيقة | أوروبا