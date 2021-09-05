كرة يد - اللقب الأول.. علي زين يساهم في تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني

حصد علي زين لقبه الأول مع برشلونة، بعد مشاركته في التتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب أديمار ليون.

وفاز برشلونة على أبانكا أديمار ليون بنتيجة 30-27، ليحصد لقب السوبر الإسباني العاشر على التوالي والـ24 في تاريخه.

وشارك زين وسجل 4 أهداف وكان حاسمًا في الشوط الثاني، ليحصد لقبه الأول مع برشلونة في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

وأصيب زين خلال نصف نهائي أولمبياد طوكيو قبل أسابيع قليلة، لكنه تعافى في الوقت المناسب ليظهر في مباراة ودية هذا الأسبوع، قبل أن يشارك في السوبر ويترك بصمته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقارير المباراة "أن الظهير الأيسر المصري علي زين كان أحد الصفقات الجديدة التي لمعت بتسجيله وصناعته في الدقائق الحاسمة".

وتأخر برشلونة خلال الشوط الأول بنتيجة 15-11، لكنه قلب اللقاء في الشوط الثاني مستفيدا من تألق حارسه –وقائده الجديد- جونزالو بيريز دي فارجاس.

وسيكون زين على موعد مع فرصة حصد لقب جديد عندما يخوض مباراة كأس السوبر الكتالوني يوم الثلاثاء المقبل أمام جرانويرس.

وحصد برشلونة لقبه الأول تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كارلوس أورتيجا الذي عوض تشابي باسكوال.

كما أن اللقب هو الأول لـ برشلونة بعد اعتزال قائده الأسطوري راؤول إنتريريوس عقب مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وحضر جوان لابورتا المباراة وشارك اللاعبين الاحتفال بالكأس الذي يعد استمرارا لهيمنة النادي الكتالوني على كرة اليد الإسبانية.

وحصد برشلونة الموسم الماضي كل الألقاب الممكنة، ففاز بالدوري وبكأس الملك وبكأس الدوري وبكأس السوبر وبدوري أبطال أوروبا.

زين (30 عاما) من جانبه انتقل إلى برشلونة قادما من الشارقة الإمارتي، وقد سبق له اللعب في الأهلي، والنجم الساحلي التونسي، والجزيرة الإماراتي، بايز ديكس الفرنسي.

وساهم زين في وصول مصر إلى ربع نهائي مونديال اليد، بالإضافة إلى حصد المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.