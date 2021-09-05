محمد عواد: رغبتي هي البقاء في الزمالك

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

كشف محمد عواد حارس نادي الزمالك عن رغبته في البقاء مع الفريق بالموسم المقبل.

وقال عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أنا مجرد لاعب في الزمالك وليس دوري أن أقيم نفسي. رغبتي هي الاستمرار مع الزمالك، وللنادي والجهاز الفني حرية اختيار القرار".

وأضاف "بعد غياب عن المشاركة لسنة ونصف، عدت وشاركت في أصعب 7 مباريات بالدوري وكنت رائعا بشهادة الجميع".

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عواد تحدث في سياق آخر "أجيد تسديد ركلات الجزاء، ولدي الجرأة لتسديد ركلة جزاء في أحد المباريات إذا اضطرتني الظروف لذلك".

عواد انضم لنادي الزمالك قبل موسمين قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ29 عاما توج بألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي مع الزمالك.

في الدوري الزمالك محمد عواد
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