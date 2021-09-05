المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي مصر للمقاصة عن انتقال باسم مرسي مهاجم الفريق إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أتممنا الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لانتقال باسم مرسي لهم".

باسم مرسي انضم إلى مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي.

صاحب الـ29 عاما شارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي بين الدوري والكأس. سجل فيهم 13 هدفا، وصنع 6 آخرين.

ووصل باسم مرسي إلى 68 هدفا في بطولة الدوري المصري بشكل عام.