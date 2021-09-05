المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

باسم مرسي - مصر للمقاصة

أعلن نادي مصر للمقاصة عن انتقال باسم مرسي مهاجم الفريق إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أتممنا الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لانتقال باسم مرسي لهم".

باسم مرسي انضم إلى مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي.

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صاحب الـ29 عاما شارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي بين الدوري والكأس. سجل فيهم 13 هدفا، وصنع 6 آخرين.

ووصل باسم مرسي إلى 68 هدفا في بطولة الدوري المصري بشكل عام.

في الدوري مصر للمقاصة باسم مرسي سيراميكا كليوباترا
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