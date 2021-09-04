شبانة: وقعت 4 سنوات للزمالك والإعلان خلال يومين

أعلن محمود شبانة عن انتقاله من أسوان إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

وصرّح شبانة عبر أون تايم سبورتس 2: "وقّعت للزمالك عقد لمدة 4 سنوات، والإعلان خلال يومين".

وأضاف: "وصلني أكثر من عرض، لكن عندما جاء عرض الزمالك كان اختياري فورا خصوصا أنني زملكاوي وعائلتي تشجع الزمالك".

وأكمل: "حلم والدي كان أن ألعب للزمالك، عندما وصلني العرض قال لي قميص الزمالك شيء آخر".

وأوضح: "تواصل معي فاروق جعفر وتم الاتفاق وتواصلوا مع أسوان، وقد أبلغت أسوان برغبتي في اللعب للزمالك".

وتابع: "أتمنى تحقيق البطولات للنادي والمشاركة باستمرار، مركزي به منافسة قوية مع لاعبين كبار مثل محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش".

وأشار: "إدارة الزمالك تمسكت بي، هذا شرف لي ويدفعني للاجتهاد وأن (أموّت) نفسي في الملعب وأنتظر مساندة الجماهير".

وأتم: "فاروق جعفر أبلغني أن كارتيرون متمسك باستقدامي ومقتنع بقدراتي، أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا ويكون التوفيق حليفنا".

شبانة (26 عاما) بدأ مسيرته في بتروجت ولعب للأسيوطي وإنبي ونادي مصر، قبل أن ينتقل إلى أسوان مطلع الموسم.

وخاض شبانة 32 مباراة مع أسوان هذا الموسم، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

وكان أسوان قد أعلن منذ يومين عن قبوله عرض الزمالك لضم شبانة بناء على رغبة اللاعب.