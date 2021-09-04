شيكابالا يروي تفاصيل ما جرى وقت احتفالية الدوري "لماذا أعاقب بعد تبرئتي؟"

روى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، تفاصيل ما جرى خلال احتفالية تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه هذا الموسم، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.

وروى شيكابالا تفاصيل الواقعة عبر قناة إم بي سي مصر: "قبل المباراة رفضوا دخول فريق الناشئين. والد الونش لم يدخل، وأشقاء أوباما لم يدخلوا. خرجت لمحاولة إدخالهم ولم أستطع الدخول مرة أخرى لمدة ساعة ونصف، الناس تشاهد المشهد الأخير فقط".

وأضاف "بدأ بعض اللاعبين في الخروج لي مثل زيزو وسيف الجزيري، ولد أحد الأطباء في الفريق عمره 9 أشهر وتعرض لحالة اختناق مما حدث في الخارج

شيكابالا أتبع "بعد المباراة حاولت الخروج لأحضر قمصان الاحتفال بالدوري ولم يسمح الأمن بذلك. هذا لا يحدث في أي دولة في العالم ولم يحدث في مصر سابقا".

واستمر "كان اتفاقنا بأن يرفع أيمن حفني درع الدوري، وحفني لا يعرف. قلنا لبعض مثلما يقدرنا جمهور الزمالك، لابد أن نقدر أنفسنا وزملائنا. وكنا نشعر بأننا حصلنا على لقب الدوري بسبب حفني".

شيكابالا أتبع "بين شوطي المباراة نزل بعض الأشخاص للملعب والتقطوا معي الصور التذكارية، كيف يتم السماح لهم وفي المقابل يُرفض دخول لاعبي الفريق؟".

واسترسل "اللاعب الصغير كان في باله دائما أن يفوز بلقب مع الزمالك وأهله ينتظرون تتويجه لذلك عندما يلتقط هذه الصور مع اللقب سيكون الأمر ذكرى رائعة له ولأهله".

وأكمل "(أين الخطأ في دخول لاعبينا؟) كان هذا حديثي لرئيس اتحاد الكرة ولم يجد ردا ليقوله، هو بنفسه تحدث وقال أنني لم أوجه له أي إهانات قبل أن أتحدث".

وواصل "قلت له (عشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخلهم؟) وكان رده (لا، دي شركة الأمن)".

قائد الزمالك أتبع "هل تم إيقافي لأنني طلبت أن يدخل الفريق للاحتفال بالدوري؟ محمد عواد على سبيل المثال التقط صورة في الملعب مع زوجته من خلف سور الملعب".

واسترسل "احتفال الدوري بالنسبة لي كان أمام الإنتاج الحربي وأنا أرى جماهير الزمالك تحتفل أمام النادي، لم أكن متواجدا وقت تسليم الدوري ولا في الصور التذكارية يومها؟ هناك بعض الأشخاص الغريبة التي لا أعرفها كانت متواجدة في صورة تسليم الدرع".

وأضاف "عرفت أنه تم قطع البث التلفزيوني بسرعة وقتها، شعرت أنهم لا يريدون فرحة الزمالك. ما حدث كان قلة تنظيم بالطبع ولكن لماذا هذه السنة فقط كان هناك عدم تنظيم؟ لماذا لم يحدث في السنوات الماضية؟".

شيكابالا أتم "حدث من قبل اعتداء على أحد المسئولين ولم نشاهد أي عقوبات".

وردا على هل سببت جماهير الأهلي؟ رد شيكابالا "لم أسب جمهور الأهلي، أنا أذهب للجماهير فقط من أجل الاحتفال ولست مسئولا عما يقولوه، وهذا حدث من الأهلي من قبل ومن بعض لاعبيه وكان الرد بأن هذه تصرفات الجماهير فقط في الدرجة الثالثة".