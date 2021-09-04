شيكابالا: لست سبب الأزمات.. يحملون كلبا أسود ويذهبون للمقابر ويهينون عائلتي

دافع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن نفسه أمام اتهامات تجاوزه في حق الجماهير.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا خلال حلوله ضيفا على إم بي سي مصر: "عدت لأسوان بعد الفوز ببطولة الدوري، شاهدني بعض المشجعين في أسوان وصعد أحدهم لي. كان مشجعا للأهلي واحتفل معي برقصة الدوري. مشجعو الأهلي في أسوان دائما يلتقطون معي الصور التذكارية ويعاملونني بحب".

وأضاف: "الناس يرون فقط ما يحدث في المباراة فقط ولكن خارج الملعب لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء، الإعلام يقوم بإيصال أشياء معينة فقط".

وتابع: "بعد نهائي إفريقيا ذهبت لمستر موسيماني وباركت له على الفوز ولكن هذه الأشياء لا تظهر، قبل مباراة الدوري بعد ذلك قال لي لن تكررها وكررتها".

وواصل: "الأزمة ليست في شيكابالا ولكن فيمن يديرون الكرة في مصر، تحدث معي تجاوزات لا تحدث في أي مكان آخر. بعض الناس تحمل كلب أسود أو يذهبون إلى المقابر أو يوجهون إهانات لزوجتي وولدي".

وأكمل: "ما يحدث مني رد فعل، في أوروبا عندما يتعرض اللاعب لهتافات عنصرية لا يتم عقابه. لو كان المسئولين في مصر يوقفون ما يحدث معي منذ 20 عاما لما كانت الأمور وصلت لهذه النقطة، لو كنت ألعب في ناد آخر كان سيتم اتخاذ هذا الموقف منذ 20 عاما".

وأشار: "أنا سهل الاستفزاز عندما أكون على حق، التجاوزات التي تحدث معي غير عادية وأنا فقط من يتم إيقافي".

وأتم: "في مباراة السوبر في الإمارات كان يتم إرسال بعض الرسائل تدعي على ابني بالمرض أو الموت، الناس تتحدث عن تجاوز شيكابالا في وجود العائلات، وأمام نفس العائلات يتم توجيه الإهانات لي".

وتلقى شيكابالا عقوبة الإيقاف 8 أشهر على خلفية أحداث مباراة الاحتفالية بالدوري المصري.

كما تم إيقاف شيكابالا 8 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر المصري الموسم الماضي في الإمارات.