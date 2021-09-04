تصفيات كأس العالم – تركيا وهولندا ينتصران ويحافظان على الصدارة

حققت هولندا فوزها الأول تحت قيادة لويس فان جال في ولايته الثانية، فيما انتصرت تركيا وحافظت على الصدارة.

فازت هولندا على مونتنيجرو بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "فيليبس"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لتصفيات قارة أوروبا لـ كأس العالم 2022.

سجل ميمفيس ديباس هدفين، وجيني فينالدوم هدف، وآخر لـ كودي جاكبو.

الفوز رفع رصيد هولندا إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد مونتنيجرو عند 7 نقاط في المركز الرابع.

هولندا تقدمت في الدقيقة الـ38 من ركلة جزاء سجلها ديباي بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في شوط المباراة الثاني، أضاف ديباي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ62 من كرة سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كودي جابكو، وسدد في الزاوية القريبة مسجلا هدفا ثانيا.

فينالدوم أضاف الثالث في الدقيقة الـ70 بعد بينية من ستيفين بيرجوين، قابلها بتصويبة أرضية مباشرة في المرمى.

ومن تصويبة أخرى لكن في المقص الأيسر، اختتم كودي جاكبو الأهداف بهدف رابع في الدقيقة الـ76، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

جبل طارق وتركيا

وفي جبل طارق، فازت تركيا على جبل طارق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

تركيا أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عن طريق إينيس أونال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني، تقدمت تركيا في الدقيقة الـ54 عن طريق هاليل ديرفيسوجلو.

هاكان تشالهان أوجلو أضاف الثاني في الدقيقة الـ65، قبل أن يختتم كينان كارامان الأهداف بالدقيقة الـ83، لينتهي اللقاء بفوز تركيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد تركيا إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد جبل طارق عند لا شيء من النقاط في المركز السادس.

وفي مباراة سابقة للجولة ذاتها من المجموعة، كانت النرويج قد فازت على لاتفيا بهدفي إيرلينج هالاند من ركلة جزاء، ومحمد اليونسي.

رصيد النرويج ارتفع إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط في المركز الخامس.