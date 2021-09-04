تصفيات المونديال – فرنسا في خطر بعد التعادل مع أوكرانيا.. وفوز مصيري لـ كرواتيا

واصل منتخب فرنسا نزيف النقاط، واكتفى بالتعادل أمام مضيفه الأوكراني بهدف لكل طرف في ملعب أوليمبيسكي في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

أوكرانيا تقدمت بواسطة ميكولا شابارينكو، قبل أن تتعادل فرنسا في الشوط الثاني عن طريق أنتوني مارسيال.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة من 5 مباريات، بينما وصلت أوكرانيا إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث من 5 مباريات.

وباتت فرنسا مهددة بفقدان صدارة المجموعة بواسطة فنلندا صاحبة المركز الثاني بخمس نقاط من 3 مباريات.

وأنعشت فنلندا حظوظها بفوزها على كازاخستان بهدف وحيد في وقتٍ سابق من اليوم السبت.

وأجرى ديديه ديشامب تعديلات على تشكيلته التي تعادلت أمام البوسنة والهرسك قبل أيام.

وغاب كيليان مبابي للإصابة، فيما بدأ مارسيال أساسيًا في الهجوم على حساب كريم بنزيمة، كما شارك كينجسلي كومان إلى جوار أنطوان جريزمان.

وشهدت المباراة حضور أندري شيفتشنكو في المدرجات رغم رحيله عن تدريب أوكرانيا عقب ناهية يورو 2020.

وظهرت أوكرانيا بقوة هجومية كبيرة في الشوط وكادت أن تتقدم في الدقيقة 35 عن طريق أندري يارمولينكو، لكن القائد هوجو لوريس تصدى، قبل أن يتابع إليا زابارني خارج إطار المرمى بغرابة.

أخطر فرص فرنسا في الشوط الأول سنحت لـ مارسيال في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من زميله في مانشستر يونايتد بول بوجبا، لكن أندري بياتوف تصدى في الوقت المناسب.

لترتد الهجمة إلى أوكرانيا وتنتج عن هدف التقدم بتسديدة صاروخية من شابارينكو عجز لوريس عن إبعادها.

في الشوط الثاني لم يتأخر التعادل، ونجح مارسيال في التسجيل أخيرا بصعوبة كبيرة رغم محاولة بياتوف إبعاد الكرة.

ليسجل مارسيال هدفه الدولي الثاني في مسيرته والأول رسميا، إذ سجل هدفه السابق في شباك إيطاليا وديًا بشهر سبتمبر 2016.

تغييرات ديشامب لم تتأخر كثيرا، فأقحم بنزيمة وموسى ديابي في الدقيقة 64 بدلا من مارسيال وكومان.

والفوز كاد أن يُسجَل في الدقيقة 88 بتمريرة بنزيمة وتسديدة ديابي التي ارتدت من القائم بغرابة.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة أمام فنلندا يوم الثلاثاء في مدينة ليون، وتحتاج للفوز حتى لا تدخل في فوضى بتصفيات المونديال.

وفي المجموعة الثامنة، حققت كرواتيا فوزا مهما بهدف وحيد على مضيفتها سلوفاكيا في براتيسلافا.

وسجّل مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان هدف اللقاء الوحيد قبل 4 دقائق فقط من نهايته.

لترفع كرواتيا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف المُسجلة عن روسيا صاحبة الصدارة.

بينما تجمّد رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.