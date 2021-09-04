مؤتمر نوفو: سنفعل كل شيء ممكن للفوز على مصر.. افتقدنا للانضباط أمام ليبيا

انتقد الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون، مستوى فريقه في مواجهة ليبيا السابقة.

الجابون سقطت أمام ليبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، وتستعد لمواجهة مصر غدا الأحد.

وقال نوفو: "عانينا من بعض الفوضى في أوقات، بالإضافة إلى غياب الانضباط".

وأضاف: "علينا أن نتحد أكثر على المستوى الجماعي ونكون أكثر صبرا وأن نلعب بطريقتنا لنفوز بالمباريات".

وأوضح: "حضور لويد باولن ليس أكيدا أمام مصر".

وأتم: "غدا سنفعل كل شيء من أجل حصد النقاط الثلاث حتى نعود للصراع على التأهل إلى كأس العالم".

وخسرت الجابون في الوقت القاتل أمام ليبيا بالجولة الأولى، بينما افتتحت مصر مشوار التصفيات بانتصار بهدف وحيد على أنجولا.

ولم يسبق للجابون التأهل إلى كأس العالم طوال تاريخها، فيما تسعى مصر للتأهل للنسخة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

نوفو (67 عاما) يشرف على تدريب الجابون منذ 2019، وسبق له تدريب الإسماعيلي عام 2007.