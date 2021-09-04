حوار - أحمد عبد القادر: جلسة موسيماني كان لها مفعول السحر.. والطموح بلا حدود
السبت، 04 سبتمبر 2021 - 21:33
كتب : حسام نور الدين
شدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على استفادته الكبيرة من الإعارة مشيرا إلى أنه سيبذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق.
وقضى أحمد عبد القادر ابن الـ22 عاما الموسم الماضي معارا مع نادي سموحة قبل أن يعلن الأهلي عودته اليوم.
وقال أحمد عبد القادر في حوار مع الموقع الرسمي للأهلي: "سعادتي لا توصف بالعودة من جديد للفريق بعد موسم مميز مع سموحة شاركت خلاله في عدد كبير من المباريات وسجلت وصنعت العديد من الأهداف".
وأضاف "الحمد لله حققت هدفي من فترة الإعارة بعد أن اكتسبت الكثير من الخبرات في الدوري الممتاز، وأشكر مسئولي النادي الأهلي على إتاحة هذه الفرصة لي لكي يتم تجهيزي بشكل مناسب، كما أشكر الجهاز الفني لفريق سموحة ومسئولي النادي على هذه الفترة".
وتابع "عندما خرجت للإعارة كان هدفي تقديم نفسي بشكل جيد وإثبات جدارتي وكنت على علم بمتابعة الجهاز الفني لي، وهو ما منحني دوافع كبيرة للمزيد من الاجتهاد حتى ظهرت بهذه الصورة التي كانت سببًا في عودتي، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق وأقدم ما يجعلني محل ثقة الجهاز الفني والجماهير".
واستكمل "هذا الأمر يزيد من شعوري بالمسئولية، وما قدمته مع سموحة وحصلت بسببه على إشادة الجماهير يجعلني مطالبًا بأن أقدم أكثر منه وهو ما أسعى إليه”.
وعن جلسة موسيماني عقب مباراة سموحة في الدوري، قال عبد القادر: "فوجئت وأنا في غرفة الملابس بأن موسيماني يريد الحديث معي. كانت مفاجأة سارة للغاية وخلال الجلسة أشاد بي وأكد لي أنه يتابعني بشكل جيد، وطلب مني الاستمرار في تقديم مستويات مميزة لكي أعود للأهلي من جديد، ثقته وسام على صدري".
وواصل "اللعب تحت قيادة موسيماني يمثل لي الكثير فهو مدير فني على أعلى مستوى وحقق مع الأهلي بطولات وأرقامًا كبيرة بعدما حصل على 5 بطولات في أقل من موسمين. وأي لاعب يتمنى أن يتدرب معه ويستفيد منه، وجلسته معي كان لها مفعول السحر".
واستطرد "لم يحالفني الحظ باللعب مع الجيل الذهبي بتواجد لاعبين مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات، ولكني محظوظ بالانضمام في هذا التوقيت والفريق يضم كوكبة من اللاعبين هم الأفضل في القارة بعد أن حققوا بطولات وإنجازات جعلتهم بمثابة تكرار للجيل الذهبي للنادي".
واستكمل "وجود لاعبين كبار مثل وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد سمير مهم للغاية في وجود محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لنقل الخبرات إلى مجموعة الشباب الصاعدين، وهو ما يجعلني واثقا في استمرار الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة".
وعن مشاهدة مباريات الأهلي في السابق، قال: مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك ستظل استثنائية بالنسبة لي، سيناريو المباراة وتوقيت الهدف الثاني يجعلها لا تنسى. الجميع كان ينتظر نهاية المباراة بالتعادل وعندما سجل أفشة هدفه القاتل كانت فرحتي هيسترية ولا توصف. أتمنى أن أعيش مثل هذه اللحظات من جديد وأكون في الملعب ونحصل على البطولة الحادية عشرة".
وبسؤاله عن علاقته بلاعبي الأهلي، قال: "علاقتي مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر وهو ما سوف يساعدني على الانسجام بشكل سريع حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطني به علاقة جيدة للغاية وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها في سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي".
عبد القادر تحدث عن رسالته التي وججها لحسام حسن بعد انضمامه للأهلي والتي كان فحواها "على اتفاقنا" قائلا: "في غرفة ملابس سموحة كانت دولاب حسام حسن ملاصق للدولاب الخاص بي، وكان هناك اتفاق بيننا أن نتجاور في غرفة الملابس بالأهلي لأنه خجول للغاية واتفقت معه على ذلك حتى أساعده في التعرف بشكل أكبر على اللاعبين".
وتابع عن طموحاته مع الأهلي "الفريق مقبل على تحديات عديدة فلدينا بطولات السوبر المحلي والإفريقي وكأس العالم للأندية وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير. والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة".
وواصل: "أعرف جيدا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد. أجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات".
واستكمل عن مثله الأعلى "محليا هو الكابتن محمود الخطيب وعلى الصعيد العالمي إيدن هازارد خاصة عندما كان يلعب بقميص فريق تشيلسي، وهي الفترة التي قدم خلالها أداء خرافيا".
وأتم "أشكر جماهير النادي على ثقتها الكبيرة ودعمها المستمر، سنسعى لتقديم موسم مميز والفوز بكل البطولات لإسعاد الجماهير".
عبد القادر سجل تسعة أهداف وصنع 5 آخرين في 27 مباراة لعبها مع سموحة الموسم الماضي.