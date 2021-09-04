حوار - أحمد عبد القادر: جلسة موسيماني كان لها مفعول السحر.. والطموح بلا حدود

شدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على استفادته الكبيرة من الإعارة مشيرا إلى أنه سيبذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق.

وقضى أحمد عبد القادر ابن الـ22 عاما الموسم الماضي معارا مع نادي سموحة قبل أن يعلن الأهلي عودته اليوم.

وقال أحمد عبد القادر في حوار مع الموقع الرسمي للأهلي: "سعادتي لا توصف بالعودة من جديد للفريق بعد موسم مميز مع سموحة شاركت خلاله في عدد كبير من المباريات وسجلت وصنعت العديد من الأهداف".

وأضاف "الحمد لله حققت هدفي من فترة الإعارة بعد أن اكتسبت الكثير من الخبرات في الدوري الممتاز، وأشكر مسئولي النادي الأهلي على إتاحة هذه الفرصة لي لكي يتم تجهيزي بشكل مناسب، كما أشكر الجهاز الفني لفريق سموحة ومسئولي النادي على هذه الفترة".

وتابع "عندما خرجت للإعارة كان هدفي تقديم نفسي بشكل جيد وإثبات جدارتي وكنت على علم بمتابعة الجهاز الفني لي، وهو ما منحني دوافع كبيرة للمزيد من الاجتهاد حتى ظهرت بهذه الصورة التي كانت سببًا في عودتي، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق وأقدم ما يجعلني محل ثقة الجهاز الفني والجماهير".

واستكمل "هذا الأمر يزيد من شعوري بالمسئولية، وما قدمته مع سموحة وحصلت بسببه على إشادة الجماهير يجعلني مطالبًا بأن أقدم أكثر منه وهو ما أسعى إليه”.

وعن جلسة موسيماني عقب مباراة سموحة في الدوري، قال عبد القادر: "فوجئت وأنا في غرفة الملابس بأن موسيماني يريد الحديث معي. كانت مفاجأة سارة للغاية وخلال الجلسة أشاد بي وأكد لي أنه يتابعني بشكل جيد، وطلب مني الاستمرار في تقديم مستويات مميزة لكي أعود للأهلي من جديد، ثقته وسام على صدري".

وواصل "اللعب تحت قيادة موسيماني يمثل لي الكثير فهو مدير فني على أعلى مستوى وحقق مع الأهلي بطولات وأرقامًا كبيرة بعدما حصل على 5 بطولات في أقل من موسمين. وأي لاعب يتمنى أن يتدرب معه ويستفيد منه، وجلسته معي كان لها مفعول السحر".

واستطرد "لم يحالفني الحظ باللعب مع الجيل الذهبي بتواجد لاعبين مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات، ولكني محظوظ بالانضمام في هذا التوقيت والفريق يضم كوكبة من اللاعبين هم الأفضل في القارة بعد أن حققوا بطولات وإنجازات جعلتهم بمثابة تكرار للجيل الذهبي للنادي".

واستكمل "وجود لاعبين كبار مثل وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد سمير مهم للغاية في وجود محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لنقل الخبرات إلى مجموعة الشباب الصاعدين، وهو ما يجعلني واثقا في استمرار الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة".

وعن مشاهدة مباريات الأهلي في السابق، قال: مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك ستظل استثنائية بالنسبة لي، سيناريو المباراة وتوقيت الهدف الثاني يجعلها لا تنسى. الجميع كان ينتظر نهاية المباراة بالتعادل وعندما سجل أفشة هدفه القاتل كانت فرحتي هيسترية ولا توصف. أتمنى أن أعيش مثل هذه اللحظات من جديد وأكون في الملعب ونحصل على البطولة الحادية عشرة".

وبسؤاله عن علاقته بلاعبي الأهلي، قال: "علاقتي مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر وهو ما سوف يساعدني على الانسجام بشكل سريع حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطني به علاقة جيدة للغاية وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها في سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي".

عبد القادر تحدث عن رسالته التي وججها لحسام حسن بعد انضمامه للأهلي والتي كان فحواها "على اتفاقنا" قائلا: "في غرفة ملابس سموحة كانت دولاب حسام حسن ملاصق للدولاب الخاص بي، وكان هناك اتفاق بيننا أن نتجاور في غرفة الملابس بالأهلي لأنه خجول للغاية واتفقت معه على ذلك حتى أساعده في التعرف بشكل أكبر على اللاعبين".

وتابع عن طموحاته مع الأهلي "الفريق مقبل على تحديات عديدة فلدينا بطولات السوبر المحلي والإفريقي وكأس العالم للأندية وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير. والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة".

وواصل: "أعرف جيدا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد. أجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات".

واستكمل عن مثله الأعلى "محليا هو الكابتن محمود الخطيب وعلى الصعيد العالمي إيدن هازارد خاصة عندما كان يلعب بقميص فريق تشيلسي، وهي الفترة التي قدم خلالها أداء خرافيا".

وأتم "أشكر جماهير النادي على ثقتها الكبيرة ودعمها المستمر، سنسعى لتقديم موسم مميز والفوز بكل البطولات لإسعاد الجماهير".

عبد القادر سجل تسعة أهداف وصنع 5 آخرين في 27 مباراة لعبها مع سموحة الموسم الماضي.