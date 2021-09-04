سبورت: انتقادات قوية لـ نيمار في البرازيل بسبب وزنه الزائد

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 21:22

كتب : عمر خالد

نيمار جونيور

من الواضح أن اللاعب البرازيلي نيمار جونيور يعاني من زيادة في الوزن وبعيد عن شكله المثالي، والمعتاد عليه داخل الملاعب.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نيمار قيد الانتقاد الشديد في بلاده بسبب زيادة وزنه، وهو الأمر الذي كان واضحا في مباراة البرازيل الأخيرة أمام تشيلي.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية، أن العديد من النقاد وصناع الرأي في البرازيل يطالبون المدير الفني تيتي بوضع نيمار على دكة البدلاء أمام الأرجنتين بسبب زيادة وزنه.

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وتابع التقرير أن العديد من النقاد داخل البرازيل يطلبون من تيتي أن يرتقي إلى المستوى الذي يشغله ولا يقدم تنازلات أخرى لنيمار.

وأوضح تقرير سبورت أن تيتي تعرض لانتقاد كبير بسبب الاعتماد على نيمار طيلة الـ 90 دقيقة خلال مباراة تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية البرازيلية تعتبر النسخه الحالية من نيمار تضر المنتخب أكثر ما تفيده، حيث أن اللاعب البرازيلي شارك مع باريس سان جيرمان لمدة 66 دقيقة فقط في مباراة الفريق أمام ريمس بالدوري الفرنسي.

وكان المنتخب البرازيلي فاز على منتخب تشيلي بهدف مقابل لا شيء، فيما يستعد السامبا لمواجهة الأرجنتين غدا الأحد، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022، حيث يتصدر المنتخب البرازيلي التصفيات برصيد 21 نقطة، أما منتخب الأرجنتين فيأتي في المركز الثاني بـ 15 نقطة.

نيمار البرازيل باريس سان جيرمان
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