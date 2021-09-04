مؤتمر البدري: لا نفكر سوى في الفوز أمام الجابون.. والجولة الأولى تؤكد صعوبة مجموعتنا

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 21:16

كتب : أحمد الخولي

حسام البدري

كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر بأنه لا يفكر سوى بتحقيق الفوز أمام الجابون رغم إقامة اللقاء خارج الأرض.

مصر تحل ضيفا على الجابون مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم السبت: "مجموعتنا متوازنة، والصراع فيها سيكون كبيرا، والجولة الأولي أظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات. كل أطراف المجموعة لديها رغبة في المنافسة خلال منافسات كأس العالم".

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وأضاف "لن تكون هناك مباراة سهلة، والدليل نتائج الجولة الأولى، والتي شهدت فوز ليبيًا. بالتالي أتوقع مباراة صعبة أمام الجابون، ولكننا نأمل الحصول على نقاطها الثلاث رغم رغبة المنافس الكبيرة في تعويض هزيمته الأولى".

مدرب المنتخب أتبع "الأجواء خلال مباراة الغد ستكون صعبة ولكننا نسعى من جانبا لتحقيق الهدف المطلوب، وهو التركيز على التأهل لكأس العالم".

واستمر "كل تفكيرنا حول المباراة هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحة حسب دراستنا للمنافس. الفوز سيكون هاما وسيضع المنتخب في موقف جيد جدا في جدول ترتيب المجموعة".

البدري أتم "درسنا الفريق الجابوني تابعنا مباراته أمام ليبيا، وهم يملكون عناصر مميزة ولكن كانت هناك بعض الأخطاء ظهرت على الفريق ومنحت ليبيا الفوز".

كان منتخب مصر قد بدأ التصفيات بالفوز على أنجولا بهدف، فيما خسرت الجابون أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

تصفيات كأس العالم مصر الجابون حسام البدري
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