دون رونالدو.. البرتغال تتجاوز قطر وديًا بثلاثية

فازت البرتغال على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية على ملعب ناجيريدي بالمجر.

البرتغال سجلت أهدافها بواسطة أندري سيلفا، وأوتافيو، وبرونو فيرنانديش. فيما سجل عبد الكريم حسن هدف قطر الوحيد.

وأجرى فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال عديد التعديلات على التشكيل الذي تغلب بصعوبة بالغة على جمهورية أيرلندا قبل أيام.

وغاب القائد الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي غادر المعسكر بعد تحصله على بطاقة صفراء في مباراة أيرلندا ستغيّبه عن لقاء التصفيات المقبل.

كما دفع سانتوس بـ أنتوني لوبيس حارس مرمى ليون على حساب روي باتريشيو، كما تم إراحة المخضرم بيبي، وظهر نيلسون سيميدو وجونسالو جيديش في التشكيل الأساسي.

وافتتحت البرتغال التشكيل بواسطة أندري سيلفا بضربة رأسية في الدقيقة 23، ليرفع أهدافه الدولية إلى 17، ويسجل مع البرتغال لأول مرة منذ عام كامل.

وبنفس الطريقة وبعد دقيقتين فقط، أضاف أوتافيو مهاجم بورتو هدفا ثانيا للبرتغاليين.

أوضاع قطر تأزمت بطرد الحارس مشعل برشم قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يكن ذلك الطرد الوحيد لأبطال آسيا، بل تبعه طرد بوعلام خوخي في الدقيقة 88 واحتساب ركلة جزاء للبرتغال ترجمها برونو بنجاح.

ليرفع برونو رصيده إلى 5 أهداف دولية مع البرتغال في 35 مباراة.

وتواجه قطر منتخبات المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، لكن نتائجها لا تُحتسَب.