الأهلي: نناقش توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ"النازيين"

الأهلي: نناقش توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ"النازيين"
السبت، 04 سبتمبر 2021 - 20:59
كتب : حسام نور الدين
كشف النادي الأهلي عن نيته مناقشة توصية اللجنة القانونية بوصف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ "النازيين".
وحسب موقع الأهلي الرسمي، فإن مجلس الإدارة سيناقش غد الأحد، توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ"النازيين".
وأضاف الخبر بأن اللجنة القانونية عقدت اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازيين"..
وفي ضوء المناقشات، قررت اللجنة القانونية رفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.