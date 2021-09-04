الأهلي: نناقش توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ"النازيين"

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 20:59

كتب : حسام نور الدين

شعار - الأهلي - بيان رسمي

كشف النادي الأهلي عن نيته مناقشة توصية اللجنة القانونية بوصف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ "النازيين".

وحسب موقع الأهلي الرسمي، فإن مجلس الإدارة سيناقش غد الأحد، توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بـ"النازيين".

وأضاف الخبر بأن اللجنة القانونية عقدت اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازيين"..

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وفي ضوء المناقشات، قررت اللجنة القانونية رفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

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