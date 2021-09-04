إمام عاشور: تخطيت موقف العقوبة واعتذرت عنه.. ولم أصدق مزاملتي لـ شيكابالا

كشف إمام عاشور لاعب الزمالك عن كواليس يومه الأول داخل النادي ومزاملة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "شيكابالا يعشق نادي الزمالك ونحن نعشقه. كنت أشجعه من المدرجات، وفجأة وجدت نفسي أتدرب معه بنفس الفريق".

وأضاف "أذكر في أول مران لي مع الفريق خضنا تقسيمة، وبعد التقسيمة التقط صورة معه ولم أكن أصدق نفسي أنني أزامله".

إمام استرسل "عائلتي كلها تنتمي للزمالك، واللعب للزمالك كان أمنية حياتي منذ الطفولة، وقتما كنت أتواجد بمدرجات الاستاد لتشجيع الزمالك".

عاشور تحول للحديث عن عقوبته التي تعرض لها هذا الموسم، فقال ""يقافي؟ موقف وانتهى وحصلت على عقوبة، واعتذرت عنه أكثر من مرة".

كان إمام عاشور قد تعرض لعقوبة بالإيقاف 10 مباريات هذا الموسم من قبل اتحاد الكرة.

لاعب الزمالك تحدث أيضا عن تعويضه رحيل فرجاني ساسي، فقال "فرجاني ساسي لاعب كبير وتعلمت منه كثيرا مثله مثل باقي اللاعبين في نفس المركز".

وأتم "كلنا كنا متكاتفين هذا الموسم وعلى قلب رجل واحد لتحقيق لقب الدوري".

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه هذا الموسم، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.

صاحب الـ23 عاما شارك مع الزمالك في 26 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

كما شارك إمام عاشور في أولمبياد طوكيو رفقة منتخب مصر، وبلغ الدور ربع النهائي.