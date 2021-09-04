تصفيات المونديال - ميتروفيتش يقود صربيا لتجاوز لوكسمبورج وإزاحة البرتغال من الصدارة

قفز منتخب صربيا إلى صدارة المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، بفوزه على ضيفته لوكسمبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب رايكو ميتيتش بالعاصمة بيلجراد.

وسجّل النجم أليكساندر ميتروفيتش هدفين لـ صربيا، فيما سجل أوليفر ثيل هدف لوكسبورج الوحيد، قبل أن يسجل زميله ماكسيم تشانوت الثالث لـ صربيا بالخطأ في مرماه، فيما اختتم نيكولا ميلينكوفيتش الأهداف.

لترفع صربيا رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البرتغال التي تراجعت للمركز الثاني.

فيما تجمّد رصيد لوكسمبورج عند 6 نقاط في المركز الثالث.

صربيا افتتحت التسجيل بالدقيقة 22 بواسطة ميتروفيتش مهاجم فولام بصناعة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ولم يتأخر ميتروفيتش في إضافة هدف ثانٍ بالدقيقة 35 بصناعة فيليب كوستيتش.

ليرفع ميتروفيتش رصيده إلى 43 هدفا دوليا في صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده.

وتعد تلك الثنائية هي الرقم 12 لـ ميتروفيتش في مسيرته مع منتخب صربيا والثالثة في 2021.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 77 عندما قلّص ثيل الفارق لـ لوكسمبورج.

لكن الإثارة لم تستمر أكثر من دقيقتين حتى قتل تشانوت المباراة بهدف ثالث من ضربة رأسية بالخطأ في مرمى بلاده بعد صراع فضائي مع ميتروفيتش.

اللقطة تسببت في إصابة ميتروفيتش في الرأس وخروجه مصابا وتعويضه بـ لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه جيرسون رودريجيس لاعب لوكسمبورج بالوقت بدل الضائع بعد تدخله بالمرفق في حق نيمانيا ماكسيموفيتش، وقد تقبل القرار بصدر رحب وصافح الحكم أثناء مغادرة املعب.

فيما اختتم ميلينكوفيتش الأهداف بضربة رأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية كوستيتش.

وتحل صربيا ضيفة على أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلعب لوكسمبورج أمام قطر في مباراة لا تُحتسَب نقاطها بسبب دعوة المنتخب الآسيوي للمشاركة بشكل ودي في التصفيات الأوروبية.

وفي نفس المجموعة، ازداد موقف جمهورية أيرلندا وأذربيجان صعوبة بتعادلهما 1-1 في ملعب أفيفا بالعاصمة دبلين.

أذربيجان تقدمت في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بواسطة أمين محمدوف.

لكن شين دافي لاعب برايتون تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 بصناعة جوش كولين.

ليحصد المنتخبان أول نقطة في مشوار التصفيات ويقبعان في المركزين الرابع والخامس بعيدا جدا عن صراع المنافسة.