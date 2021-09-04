خبر في الجول – تغيير اسم كوكاكولا إلى فيوتشر مع استمرار مستقبل وطن بالدرجة الثالثة

استحوذت شركت فيوتشر إف سي على أسهم نادي كوكاكولا، على أن يتم تغيير اسم الفريق إلى نادي فيوتشر بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر سيكون مستقلا، ولا علاقة له بنادي مستقبل وطن الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة المصري.

وينوي نادي فيوتشر عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، للإعلان عن تفاصيل صفقة الحصول على النادي، وعن الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

من جهة أخرى، قال محمد حسن المدير الفني لنادي مستقبل وطن في تصريحات لـFilGoal.com: "فريق مستقبل وطن مستمر في القسم الثالث ونسعى للصعود للدرجة الثانية".

وأضاف "نحن تابعون لحزب مستقبل وطن، لكن لا علاقة لننا بنادي كوكاكولا أو نادي فيوتشر".

مدرب مستقبل وطن أكمل "قمنا بتدعيم الفريق بـ ١٥ صفقة جديدة من أجل الصعود للدرجة الثانية، وسننافس مع النجوم وكاسكادا والمعادي".

وأتم "هدفنا فقط الصعود للدرجة الثانية ثم للدوري الممتاز".

نادي كوكاكولا كان قد صعد إلى الدوري الممتاز رسميا للموسم المقبل، ولأول مرة في تاريخه.