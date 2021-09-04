أياكس يعلن توقف المفاوضات لتجديد عقد أونانا واقترابه من الرحيل مجانا

يبدو أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لا يريد الاستمرار مع ناديه الهولندي أياكس أمستردام.

وقال مارك أوفرمارس، مدير الرياضي للنادي الهولندي، أن أونانا رفض توقيع عقد جديد ليستمر مع الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لتليفزيون أياكس تي في "لقد كنا واضحين للغاية معه، وأمضينا وقتا طويلا في التفاوض على تمديد عقده، لكن ذلك لم ينجح".

وأوضح "أعطيناه مساحة للبحث عن ناد آخر في الصيف وهذا لم يحدث ولم يرحل عن النادي".

وتابع أوفرمارس "في الوقت الحالي، لا أراه يجدد عقده معنا، يمكنه المغادرة في يناير المقبل، وإلا فإنه سيغادر في يونيو المقبل كلاعب حر".

وكانت العديد من التقاير الصحفية أشارت إلى أن أندريه أونانا قريب من الانضمام لإنتر ميلان الإيطالي، ليكون خليفة الحارس سمير هاندانوفيتش.

يذكر أنه تم إيقاف الحارس البالغ من العمر 25 عاما حتى نوفمبر المقبل بعد إخفاقه في اختبار المنشطات، وينتهي عقده مع أياكس الهولندي في يونيو 2022.

وخاض حارس مرمى الكاميرون الدولي 18 مباراة دولية مع منتخب بلاده.