التجربة الأولى في إسبانيا.. باستوري ينضم إلى إلتشي

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

خافيير باستوري - إلتشي

أعلن نادي إلتشي عن ضم الأرجنتيني خافيير باستوري في صفقة انتقال حر.

وذكر إلتشي أن الدولي الأرجنتيني السابق ينضم إلى النادي الإسباني لمدة موسم واحد.

ورحل باستوري مؤخرا عن روما الذي قضى في صفوفه آخر 3 مواسم.

وبات باستوري الأرجنتيني السادس في قائمة إلتشي بعد داريو بينيديتو، وبابلو بياتي، وإيفان ماركوني، ولوكاس بويه، وجيدو كاريّو.

باستوري (32 عاما) بدأ مسيرته في تاييريس الأرجنتيني، ثم انتقل إلى هوراكان، ومنه إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة باليرمو الإيطالي في 2009.

الخطوة الكبرى في مسيرة باستوري كانت انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2011 مقابل 42 مليون يورو.

وخاض باستوري 269 مباراة مع سان جيرمان سجل خلالها 45 هدفا وصنع 61، وتوج بـ16 بطولة مختلفة خلال 7 مواسم في العاصمة الفرنسية.

بعدها انتقل باستوري إلى روما مقابل 25 مليون يورو في صيف 2018، لكنه لم يخض أكثر من 37 مباراة، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

ويمتلك باستوري 29 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين سجل خلالها هدفين، وشارك في كأس العالم 2010 تحت قيادة دييجو مارادونا، كما لعب في كوبا أمريكا 2011 و2015، وتواجد في قائمة نسخة 2016 دون أن يشارك في أي دقيقة.

وبدأ إلتشي الموسم بتعادلين وهزيمة في أول 3 جولات، ليحتل المركز 15.

باستوري إلتشي
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