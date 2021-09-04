الزمالك يكشف عن قيمة انتقال بامبو إلى البنك الأهلي

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

كشف نادي الزمالك عن المقابل المادي لصفقة انتقال كريم بامبو لاعب الفريق السابق إلى نادي البنك الأهلي.

الزمالك أعلن انتقال كريم بامبو إلى نادي البنك الأهلي بشكل نهائي، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة رسميا.

وكشف الزمالك أن الصفقة تمت مقابل 10 مليون جنيه، دفعهم نادي البنك الأهلي إلى الزمالك.

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كان الزمالك قد تعاقد مع كريم بامبو قبل موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي.

وأعير بامبو إلى البنك الأهلي منتصف الموسم الماضي، ليكون أحد أسباب بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

صاحب الـ28 عاما شارك بالموسم الماضي في 23 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا.

في الدوري الزمالك البنك الأهلي كريم بامبو
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