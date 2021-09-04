الزمالك يكشف عن قيمة انتقال بامبو إلى البنك الأهلي

كشف نادي الزمالك عن المقابل المادي لصفقة انتقال كريم بامبو لاعب الفريق السابق إلى نادي البنك الأهلي.

الزمالك أعلن انتقال كريم بامبو إلى نادي البنك الأهلي بشكل نهائي، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة رسميا.

وكشف الزمالك أن الصفقة تمت مقابل 10 مليون جنيه، دفعهم نادي البنك الأهلي إلى الزمالك.

بالتوفيق للنجم كريم بامبو 👏 انتقل كريم بامبو لنادي البنك الأهلي مقابل ١٠ مليون جنيه والذي جاء إلى نادي الزمالك في صفقة انتقال حر في صيف ٢٠١٩ ⚽#CHAMP13NS | ⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/zEsMlwSFft — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 4, 2021

كان الزمالك قد تعاقد مع كريم بامبو قبل موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي.

وأعير بامبو إلى البنك الأهلي منتصف الموسم الماضي، ليكون أحد أسباب بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

صاحب الـ28 عاما شارك بالموسم الماضي في 23 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا.