لويس إنريكي يفتح النار على الصحفيين ويوبخهم بسبب سؤاله عن "إشارته الخارجة"

كتب لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، فصلا جديدا في كتاب عداوته مع وسائل الإعلام.

لويس إنريكي تحت النار في الأيام الأخيرة بعد هزيمة إسبانيا على أرض السويد بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وتحدث لويس إنريكي قبل مواجهة جورجيا غدا الأحد: "هناك أمور إيجابية حدثت في مباراة السويد، لكن أيضا علينا تصحيح أشياء أخرى. لم أكن دقيقًا في إشارتي لمعدّل الفوز بالكرات الثنائية، لأننا خسرنا كرات أقل مما اعتقدت. لكن هناك أخطاء في التمركز والتحول. وبعد مشاهدة المباراة وتحليلها بهدوء، صرت أكثر سعادة، رأيت أن بعض اللاعبين قدّموا أداءً مميزا".

لويس إنريكي كان قد أشاد بأداء لاعبيه في مباراة السويد لكنه أرجع الهزيمة إلى خسارة الصراعات الثنائية، وهو ما لم يكن دقيقا وفقا للإحصائيات، إذ فازت إسبانيا بـ 56%.

وواصل لويس إنريكي حديثه: "كرة القدم لعبة أخطاء فردية وجماعية، ليس هناك سبب محدد لخسارتنا المباراة السابقة، إنه مزيج من عدة عوامل. في الأعوام الأخيرة زادت الندية وبات من الصعب الفوز بكل مباراة. أمام جورجيا سنعاني أيضا، لدينا أفضلية اللعب على أرضنا، لكن أذكركم أننا فزنا بمباراة الذهاب في آخر دقيقة".

ووجّه المدرب الإسباني رسالة إلى جماهيره: "آمل أن يساعدنا جمهور باداخوز، ليس فقط عندما نكون رابحين، وإنما أثناء خسارتنا أيضا. دعونا نركز على الأمر الإيجابي وهو أننا نلعب أمام جماهيرنا، هذا هو الأهم واللاعبون يدركونه. نأمل دعمهم في ملعبنا".

كما دافع عن إيريك جارسيا مدافع برشلونة: "لا أتفق مع الانتقادات التي نالت من إيريك جارسيا. لقد بدأ الموسم بشكل مميز وهو في حالة مثالية، أراه جاهزا. صحيح أنه عانى في التحولات، لكن ذلك حدث أيضا مع لابورتي. أنا سعيد بما يقدّمه إيريك".

وسُئل لويس إنريكي عن فوزه بـ14 مباراة فقط من أصل 28 خاضها مع إسبانيا، فأوضح: "إحصائية مبارياتي مع إسبانيا قابلة للتحسين، ولكن كل الأسئلة التي تطرحونها علي تقريبا تحمل وجها سلبيا. فزنا بـ14 مباراة من أصل 28، وخسرنا أو تعادلنا في 14، ولهذا هو معدل قابل للتحسين".

وتحوّل لمهاجمة الصحفيين: "ليس لدي وكيل، لدي مستشار فقط وقد بات جزءا من عائلتي. لن أخبركم بما تريدون سماعه، لست أحمقا. أعرف ما يمكنني انتظاره منكم. خلال عامل كامل لم تصلني أي مكالمة منكم ومن الأفضل أن تواصلوا كذلك، هذا الوضع يعجبني أكثر ويجعلنا كلنا أكثر هدوءا".

وارتفعت حدة المؤتمر الصحفي عندما سُئل لويس إنريكي عن قيامه بإشارة خارجة لأحد المشجعين في مباراة السويد: "من المضحك أنكم تتغاضون عن العنف اللفظي الذي نتعرض له وتركزون على رد الفعل بدلا من الفعل الأساسي. لقد تعرضت للسب، لست مهتما وأنا معتاد على ذلك، لكن الغريب أنكم تهتمون برد الفعل".

وأشارت بعض التقارير أن مُشجع يرتدي قميص السويد بلكنة أمريكية جنوبية قد وجّه إهانات عنيفة لـ لويس إنريكي طالت موتاه، ليلتفت له لويس إنريكي ويوجّه له إشارة خارجة باليد لم تلتقطها الكاميرات.

إسبانيا تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، خلف السويد التي فازت بالمباريات الثلاثة التي خاضتها.

وبالتالي لا تعتمد إسبانيا على نفسها في التأهل المباشر عبر تصدر المجموعة، وتحتاج إلى تعثر السويد قبل مواجهة الإياب بينهما حتى تضمن مقعدا مباشرًا في المونديال.

وتستقبل إسبانيا نظيرتها جورجيا في ملعب نويفو فيفيرو مساء الأحد بمدينة باداخوز في إقليم إكستريمادورا الواقعة في غرب البلاد.