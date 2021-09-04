على ذمة المدير الرياضي.. ريبيري يخوض المغامرة مع ساليرنيتانا الصاعد حديثا

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 16:56

كتب : أحمد أباظة

ريبيري - فيورنتينا - ميلان

أعلن أنجيلو فابياني المدير الرياضي لنادي ساليرنيتانا عن توصل ناديه لاتفاق مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لينضم إلى صفوف الفريق بعد التصديق الرسمي على العقد.

وقال فابياني في تصريحاته لقناة "تيليكولوري" الإيطالية: "ريبيري كان ضمن اللاعبين الذين لا يملكون عقود وفي الوقت ذاته يواصلون اللعب في مستوى معين. مديرنا العام كان سعيد للغاية بهذه الفكرة".

وأضاف "لقد أردناه لأجل خبرته، فهو يمكنه أن يساعدنا على التطور، وستكون المدينة كاملة خلفنا. المدرب أيضا سيملك المزيد من الخيارات أمامه".

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وأوضح المدير الرياضي "يمكنك رؤية معدن الرجل، فهو لم يناقش الراتب كثيرا بقدرأسئلته عن المدينة نفسها. لقد رأى جمال مدينة ساليرنو وشاهد القليل من مبارياتنا".

وتابع "ربما بات مقتنعا برؤية فريق يطور كرة القدم لديه على مر الأعوام الأخيرة. لقد منحنا الضوء الأخضر وأريد شكره على التفكير في ساليرنو. إنه شيء يجب أن يفخر به الجميع في النادي".

ولعب ريبيري آخر موسمين في صفوف فيورنتينا بعد رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني، لينتهي عقده دون تجديد.

وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 عاما على مقربة من الانضمام إلى هيلاس فيرونا أو تورينو، ولكنه في النهاية اختار ساليرنيتانا، براتب سنوي تقدره التقارير بقرابة 1.5 مليون يورو.

يذكر أن ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، يخوض موسمه الأول في الدرجة الأولى منذ 22 عاما.

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