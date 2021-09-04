خبر في الجول - المصري لا يمانع رحيل شوشة والعراقي لـ فيوتشر.. لكن يرفض بيع حسن علي

علم FilGoal.com أن المصري رفض الاستغناء عن لاعبه حسن علي لنادي فيوتشر (كوكاكولا سابقا) الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

وكشف FilGoal.com يوم الجمعة أن فيوتشر طلب من المصري اللاعبين أحمد شوشة وكريم العراقي مقابل 16 مليون جنيه.

وجدد طلبه لمسؤولي المصري بإضافة الظهير الأيسر حسن علي (23 عاما)، وهو ما رفضه النادي البورسعيدي.

وشدد مسؤولو المصري أنهم لن يفرطوا في حسن علي، بينما وافقوا على تفاوض فيوتشر للحصول على شوشة والعراقي.

ووصلت المفاوضات مرحلة متقدمة بشأن شوشة (27 عاما) والعراقي (23 عاما) وقد يحسم فيوتشر الصفقة خلال أيام قليلة مقابل 16 مليون جنيه.

ويسعى فيوتشر لتدعيم قائمته بلاعبين شاركوا في الدوري الممتاز بعدما صعد للبطولة لأول مرة في تاريخه.

وشارك شوشة في 80 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

بينما العراقي، الذي شارك مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020، شارك في 86 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.