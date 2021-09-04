الأهلي يعلن عودة عبد القادر وعمار حمدي لصفوفه
السبت، 04 سبتمبر 2021 - 15:44
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي، عن عودة ثنائي الفريق المعار، أحمد عبد القادر حمدي "ميدو"، وعمار حمدي، إلى صفوفه.
أحمد حمدي عبد القادر
النادي : سموحة
عمار حمدي
النادي : الاتحاد السكندري
وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا لسموحة، فيما لعب عمار حمدي للاتحاد السكندري.
Welcome back 🦅🔥❤️ pic.twitter.com/uIunYVsfUz— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 4, 2021
وسجل عبد القادر 9 أهداف وصنع 5 في 27 لقاء مع سموحة، بعد أن عاد للأهلي مطلع الموسم الماضي بعد رحلة احترافية قصيرة في التشيك مع رديف سبارتا براج.
ويبلغ عبد القادر من العمر 22 عاما.
أما عمار حمدي، فانضم للأهلي من النصر القاهري في 2018، وخرج معارا لزعيم الثغر مرتين ولطلائع الجيش مرة.
وفي الموسم الماضي، سجل هدفا وصنع هدفين في 31 مباراة مع فريق المدرب حسام حسن.
ولعب حمدي صاحب الـ 21 مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.
وأبرم الأهلي 4 صفقات حتى الآن، وهي استقدام بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة.
وقال الأهلي في بيان رسمي لاحق: "أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عودة الثنائي أحمد عبد القادر، وعمار حمدي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد انتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد السكندري على التوالي".
وأضاف "عودة الثنائي جاءت بعد المستوى الذي ظهرا عليه في الموسم الماضي، ووفقا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي.".
وأتم "الجهاز الفني يحرص دائمًا على مُتابعة اللاعبين المُعارين، عودة عبد القادر وعمار حمدي، تؤكد على نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي".