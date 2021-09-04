الأهلي يعلن عودة عبد القادر وعمار حمدي لصفوفه

أعلن الأهلي، عن عودة ثنائي الفريق المعار، أحمد عبد القادر حمدي "ميدو"، وعمار حمدي، إلى صفوفه.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا لسموحة، فيما لعب عمار حمدي للاتحاد السكندري.

وسجل عبد القادر 9 أهداف وصنع 5 في 27 لقاء مع سموحة، بعد أن عاد للأهلي مطلع الموسم الماضي بعد رحلة احترافية قصيرة في التشيك مع رديف سبارتا براج.

ويبلغ عبد القادر من العمر 22 عاما.

أما عمار حمدي، فانضم للأهلي من النصر القاهري في 2018، وخرج معارا لزعيم الثغر مرتين ولطلائع الجيش مرة.

وفي الموسم الماضي، سجل هدفا وصنع هدفين في 31 مباراة مع فريق المدرب حسام حسن.

ولعب حمدي صاحب الـ 21 مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأبرم الأهلي 4 صفقات حتى الآن، وهي استقدام بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة.

وقال الأهلي في بيان رسمي لاحق: "أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عودة الثنائي أحمد عبد القادر، وعمار حمدي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد انتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد السكندري على التوالي".

وأضاف "عودة الثنائي جاءت بعد المستوى الذي ظهرا عليه في الموسم الماضي، ووفقا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي.".

وأتم "الجهاز الفني يحرص دائمًا على مُتابعة اللاعبين المُعارين، عودة عبد القادر وعمار حمدي، تؤكد على نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي".