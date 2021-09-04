خبر في الجول – لتفادي سيناريو ساسي والاتفاق حول الشرط الجزائي.. جلسة منتظرة في الزمالك مع بنشرقي

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 15:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وأشرف بنشرقي عقب اللقاء

ينوي مسؤولو نادي الزمالك عقد جلسة جديدة مع جناح الفريق، المغربي أشرف بنشرقي، فور عودته من أداء مهمته الدولية مع أسوط الأطلس.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستهدف الزمالك، حسبما علم FilGoal.com، تفادي ما حدث للنادي في رحيل فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق إلى الدحيل القطري، وتجديد عقد بنشرقي مبكرا مع الاتفاق على الشرط الجزائي المناسب في عقده الجديد.

ففي وقت سابق، علم FilGoal.com أن بنشرقي قد طلب وضع مليون دولار كشرط جزائي في عقده الجديد، الرقم الذي يراه الزمالك قليل للغاية.

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ويستهدف الزمالك وضع شرط جزائي أعلى في تعاقد بنشرقي الجديد، مع إبلاغ اللاعب أن النادي لن يمانع رحيله في حال تلقيه عرض مناسب من الناحية المالية للنادي.

تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في حين يحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب بالوقت الحالي.

وكشف حسين لبيب رئيس الزمالك في وقت سابق بأن اتفاقه مع بنشرقي يسير بشكل جيد، ويتبقى نقطة خلافية واحدة بينهما.

بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل موسمين قادما من فريق الهلال السعودي.

صاحب الـ26 عاما كان هداف الزمالك بالموسم المنقضي، إذ سجل 16 هدفا مع الفريق في 36 مباراة خاضهم بمختلف البطولات، وصنع 9 آخرين.وتوج بنشرقي مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

بنشرقي يملك أيضا 12 مباراة دولية مع المغرب، سجل فيهم هدفا واحدا.

الزمالك أشرف بنشرقي
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