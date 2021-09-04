موندو ديبورتيفو: خطة برشلونة للتعاقد مع أولمو

رغم فشل العملية ذاتها في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن برشلونة الإسباني لا يزال مصرا على ضم داني أولمو لاعب لايبزج الألماني في عام 2022 بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، التي أكدت أن المدير الرياضي ماتيو أليماني لن يحظى بالكثير من وقت الراحة بعد نهاية السوق العصيب.

وحاول برشلونة التعاقد مع أولمو البالغ من العمر 23 عاما في ختام سوق الصيف، إلا أن الصفقة لم تتم مع النادي الألماني، رغم توصل البلوجرانا لاتفاق شفهي مع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات.

ويقع اللاعب الإسباني على رأس أولويات الاجتماع الإداري القادم في برشلونة لإيجاد أفضل وأسرع الحلول، حيث يفضل أليماني التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل إن أمكن ذلك، ولكن هذه المسألة تتوقف على سير لايبزج في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا حين ينتصف الموسم.

وينتهي عقد أولمو مع ناديه في صيف 2024، ما يجعل العام القادم توقيتا مثاليا للبيع، حيث تعلم النادي الألماني من درس مارسيل سابيتزر لاعبه الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ قبل نهاية عقده بعام، الأمر الذي أضعف الموقف التفاوضي للنادي في هذه الصفقة.

وكان هناك عمل مشترك بين برشلونة ولايبزج في آخر أيام السوق بخصوص انتقال لاعب الوسط إيلايتش موريبا من الأول إلى الثاني، حيث فوجئت إدارة الطرف الألماني بطرح مسألة أولمو في اللحظات الأخيرة، على عكس رغبتها بعدم الحديث عن أي لاعب آخر سوى موريبا.

إزاء هذا الوضع فضل برشلونة إنهاء صفقة موريبا وتأجيل العمل على ضم أولمو، للاستفادة المادية من رحيل لاعب الوسط الذي كان يخوض عامه الأخير في عقده أيضا، ولأن لايبزج طالب بـ75 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

ولكن في ظل تطورات اليوم الأخير للسوق، التي أسفرت عن خروج أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع حق الشراء، وبيع إيمرسون رويال إلى توتنام هوتسبر رغم استقدامه في الصيف ذاته من ريال بيتيس، تبدو إدارة برشلونة قادرة على توفير التمويل اللازم لخوض مفاوضات جديدة بشأن أولمو.

يذكر أن وافدي برشلونة الجدد بنهاية السوق هم إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو وممفيس ديباي في صفقات انتقال حر، ولوك دي يونج على سبيل الإعارة من إشبيلية.