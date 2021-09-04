خبر في الجول – الخلاف حول تدعيمات الإسماعيلي يقف أمام تجديد تعاقد إيهاب جلال

يقف الخلاف بين إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، واللجنة الفنية بالنادي، كحجر عثرة أمام تجديد المدرب لتعاقده مع الدراويش.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن جلال قد حدد بعض اللاعبين الذين يحتاجهم لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، مثل عصام صبحي ظهير مصر للمقاصة، وزملائه في النادي الفيومي الجناح باولن فوافي ولاعب الوسط هشام محمد وجناح سيراميكا كليوباترا ميدو جابر، ومهاجم بيراميدز المعار لطلائع الجيش عمرو مرعي، ولاعب وسط إنبي صلاح عاطف "ريكو".

وفي المقابل، اتفقت اللجنة الفنية مع عدد من اللاعبين الآخرين معظمهم من فريق وادي دجلة، الذي هبط بنهاية الموسم المنصرم في الدوري، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا لدى جلال.

وتجري في الوقت الحالي محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ليجدد جلال تعاقده مع الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي وجلال قد توصلا لاتفاق يقضي باستمرار المدرب على رأس الإدارة الفنية للدراويش في الموسم المقبل، إلا أن تلك الخلافات عطلت هذا الأمر حتى الآن.

إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي في شهر مارس الماضي، ليقود الفريق من مراكز الهبوط إلى منتصف الجدول.

جلال قاد الإسماعيلي في 19 مباراة. فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر 7 مباريات.

واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.