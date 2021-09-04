فالكاو يعود إلى الدوري الإسباني عبر بوابة رايو فاييكانو

أعلن رايو فاييكانو الإسباني تعاقده مع المهاجم الكولومبي رافاييل فالكاو في صفقة انتقال حر، وذلك عقب فسخ عقده مع جالاتا سراي التركي.

جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان فسخ التعاقد بين جالاتا سراي والنمر الكولومبي باتفاق مشترك بين الطرفين، ليظفر فاييكانو بهذه الفرصة بعد نهاية سوق الانتقالات في إسبانيا.

ويحق للأندية تسجيل اللاعبين الذين لا تربطهم عقود فيما بعد إغلاق باب الانتقالات بين الأندية.

ويعود فالكاو البالغ من العمر 35 عاما إلى الدوري الإسباني مرة ثانية، بعد 8 أعوام على رحيله.

وكان فالكاو قد بدأ مسيرته الاحترافية في ريفر بليت الأرجنتيني، لينتقل منه إلى بورتو البرتغالي في صيف 2009 مقابل 5.5 ملايين يورو.

صفقة ربح منها بورتو سريعا، حين باعه إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف 2011 مقابل 40 مليون يورو، ليقضي المهاجم عامين في هذا الدوري الذي يعود إليه الآن، قبل أن ينتقل إلى موناكو في صيف 2013 مقابل 43 مليون يورو.

منذ إصابته مع فريق الإمارة الفرنسية، عانى النمر لاستعادة مستواه بين مصاف الكبار بعد بداية منفجرة، حيث تم إعارته إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم في 2014، ثم أعير إلى تشيلسي في الموسم التالي، وصولا إلى رحيله في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي عام 2019.

يذكر أن فالكاو سبق له الفوز بكأس ملك إسبانيا مع أتلتيكو مدريد في 2013، وذلك على حساب ريال مدريد في المباراة النهائية.