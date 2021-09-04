خبر في الجول – الزمالك يتوصل لحل ودي مع أتشيمبونج

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 14:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشيمبونج

وصل الزمالك لحل ودي فيما يخص مستحقات مهاجمه السابق، الغاني بنيامين أتشيمبونج.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك واللاعب توصلا لحل ودي يقضي بسداد الزمالك لـ 600 ألف دولار، وتسلم اللاعب بالفعل الدفعة الأولى من المبلغ.

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

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وقدم المهاجم البالغ عمره 30 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

الزمالك بنيامين أتشيمبونج
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