إنجلترا تفقد سانشو أمام أندورا وبولندا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت غياب جيدون سانشو عن المنتخب المحلي أمام أندورا وبولندا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومنعت الإصابة لاعب مانشستر يونايتد من المشاركة ضد المجر يوم الخميس في لقاء حسمته إنجلترا بأربعة أهداف دون رد.

وصرح جاريث ساوثجيت مدرب الفريق أن إصابة بسيطة منعت سانشو (21 عاما) من مواجهة المجر.

وأوضح بيان الاتحاد أن سانشو سيكون لائقا للمشاركة مع ناديه ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتستضيف إنجلترا فريق أندورا يوم الأحد في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال ثم تحل ضيفة على بولندا يوم الأربعاء.

وتتصدر إنجلترا، وصيفة يورو 2020، ترتيب المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات.