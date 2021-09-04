هازارد: ضاع مني عامان.. إذا تركتني الإصابات سأعود للقمة

أبدى البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني تطلعه لتعويض العامين السابقين مع الفريق والبدء من جديد، حيث اعتبرهما عامين ضائعين.

جاء ذلك على هامش مباراة منتخب بلجيكا ضد ضيفه التشيك في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال هازارد في مؤتمر صحفي: "أتينا من فترة صعبة بسبب فيروس كورونا، وشخصيا عانيت من إصابات كثيرة".

وأضاف "كان من الصعب استيعاب ذلك لأني لم أتعرض للإصابة من قبل. لقد كان خليط من الأشياء المختلفة التي جعلتني غير سعيد".

وتعهد "إذا تركتني الإصابات وشأني، سأصل إلى أفضل مستوياتي مرة أخرى".

وتابع هازارد "هذا هو سبب استمراري في العودة إلى الملعب بحماس كبير. لقد خسرت عامين بسبب الإصابات. أريد اللعب مجددا واستعادة هذا الشعور الجيد على أرض الملعب".

وأوضح "إذا تركتني الإصابات سأسترد مستواي، فجودتي دائما حاضرة. لست قلقا حيال هذا، حتى وإن كنت أقل تفجرا، فأنا أملك الثقة بقدرتي على اللعب دون التعرض للإصابة".

وكان النجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عاما قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو قبل عام من نهاية عقده.

يذكر أن هازارد لم يلعب سوى 46 مباراة بقميص الملكي، بمجموع 2578 دقيقة لعب في موسمين، حيث سجل 5 أهداف فقط وصنع 9.