صلاح يصل الجابون للانضمام لـ منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت وصول محمد صلاح نجم ليفربول إلى الجابون تمهيدا للانضمام للمنتخب الوطني.

ويحل منتخب مصر ضيفا على الجابون يوم الأحد في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وهو لقاء يشارك فيه صلاح بعدما غاب عن الجولة الأولى ضد أنجولا يوم الأربعاء في لقاء حسمه الفراعنة بهدف محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.

وغاب صلاح عن لقاء أنجولا حتى لا يُجبر على دخول حجر صحي عند عودته لإنجلترا، نظرا لأن الأخيرة تفرض على القادمين من مصر دخول حجر صحي مدته 10 أيام.

وهو قرار اتخذته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها عند استئناف البطولة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

🔴صلاح في الجابون وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب الوطني إلي الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب إستعدادا للمشاركة معه في مواجهة الجابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/J0O8teD08F — EFA.eg (@EFA) September 4, 2021

وشارك صلاح في 68 مباراة مع الفراعنة وسجل 43 هدفا.

ويحتل منتخب مصر وصافة ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن ليبيا المتصدرة.

وفازت ليبيا على الجابون بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى وتحل ضيفة على أنجولا يوم الثلاثاء.